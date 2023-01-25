كرة سلة - تحديد عودة عاصم مرعي استعدادا لتصفيات كأس العالم

تحدد موعد عاصم مرعي لاعب إل جي سيكرز الكوري الجنوبي ومنتخب مصر للانضمام في تدريبات الفراعنة استعدادا لتصفيات كأس العالم المقبلة.

وتقرر يوم 20 فبراير المقبل موعدًا لعودة عاصم مرعي إلى القاهرة.

وأوضح عمرو مصيلحي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد السلة ورئيس لجنة المنتخبات عبر الموقع الرسمي أنه تم الاتفاق مع عاصم مرعي على التواجد في القاهرة يوم 20 فبراير وتم حجز تذاكر الطيران الخاصة به بعد الاتفاق مع ناديه الكوري الجنوبي.

وتسعى مصر للصعود إلى مونديال السلة المقام في الفلبين واليابان وإندونسيا لأول مرة منذ 2014.

وتقام المرحلة الأخيرة من تصفيات إفريقيا كأس العالم خلال الفترة ما بين 24 إلى 27 فبراير بصالة نادي الاتحاد السكندري.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة برصيد 16 نقطة، بينما تصدر منتخب جنوب السودان برصيد 17 نقطة.

يليهما منتخب السنغال بـ 15 نقطة، وتونس بـ 14 نقطة، والكونغو الديمقراطية بـ 13 نقطة، ويأتي منتخب الكاميرون أخيرا بـ 11 نقطة.

ويتأهل الأول والثاني مباشرة، فيما يخوض الثالث مفاضلة مع ثالث المجموعة الأخرى لتحديد المتأهل الخامس.

جدول مباريات مصر المتبقية:

مصر x تونس (24 فبراير)

مصر x الكاميرون (25 فبراير)

مصر x جنوب السودان (26 فبراير)

وينال الفائز نقطتين والخاسر نقطة.

ويحتاج منتخب مصر للفوز بمباراتين للتأهل رسميا، لأن السنغال إذا فازت بكل مبارياتها ستصل إلى 21 نقطة، بالتالي ضمان وصول مصر إلى نفس عدد النقاط يكفل لها التأهل بأفضلية المواجهات المباشرة.