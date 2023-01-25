هالير بعد العودة: عليّ أن أظل قويا.. لا يصاب لاعبو كرة القدم بالسرطان كثيرا

تحدث سبيستيان هالير لاعب بوروسيا دورتموند بعد العودة للمشاركة منذ أن أصيب بمرض السرطان عقب توقيعه مع دورتموند.

سيباستيان هالر النادي : بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند

وشارك هالير في فوز دورتموند برباعية أمام أوجسبورج في الجولة الـ16 من الدوري الألماني.

وقال هالير في تصريحات لـ "ليكيب": "العودة عاطفية للغاية، كان وراء ذلك قتال طويل لم يظهر على الإطلاق".

وأضاف "بعد العلاج الكيماوي، على الرغم من أنك تشعر بأنك على ما يرام، يبدو أنك مريض حقًا".

وتابع "تريد أن تُظهر أن كل شيء على ما يرام، ولكن هناك نظرة الشفقة، والتي تخبرك أنك مريض. لا بأس في الواقع، هذا ليس لئيمًا، فالناس يريدون أن يكونوا عطوفين. لا يصاب لاعب كرة القدم بالسرطان في كثير من الأحيان".

وواصل "قلت لنفسي: لماذا أخاف؟ إذا حدث شيء ما، فسيحدث، يمكنك أن تشعر ببعض القلق، وبعض الخوف، لم يكن لدي خيار سوى الإيمان بالأطباء، الذين كانوا بجانبي دائما".

وأردف "كان علي أن أستمر في أن أكون قويًا، وأن يكون لدي الأشخاص المناسبون من حولي وأقول لنفسي أنني بهذا الموقف سوف أتغلب على هذا. وهناك أيضا بعض المسؤولية كلاعب كرة قدم محترف".

وأتم: "ظهوري في حفل الكرة الذهبية، لقد كان حدثًا رائعًا، تلقيت الكثير من الدعم، وشعرت بالرضا".

هالير كان قد أصيب بمرض السرطان في شهر يوليو الماضي بعد فترة قصيرة من انضمامه للفريق.

ومنذ شهر يوليو واللاعب يخضع للعلاج الكيماوي ويغيب عن التدريبات ولم يشارك في أي مباراة مع دورتموند منذ انضمامه للفريق.

وعاد ابن الـ28 عاما للانتظام مع تدريبات الفريق، وشارك لمدة 28 دقيقة مع بوروسيا دورتموند الموسم الحالي.