مزراوي يتحدث عن إصابته بالتهاب في القلب من مضاعفات فيروس كورونا

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 17:10

كتب : FilGoal

نصير مزراوي

تحدث المغربي نصير مزراوي مدافع بايرن ميونيخ في عن إصابته بالتهاب في غشاء القلب من مضاعفات فيروس كورونا.

قبل أسابيع، أعلن نادي بايرن إصابة مزراوي بالتهاب في غشاء القلب كمضاعفات بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وقال مزراوي في تصريحات نشرتها جريدة أبندزيتونج: "أنا بخير لكن لا يمكنني فعل أي شيء في الوقت الراهن، ولا حتى خوض التدريبات".

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وأضاف "قد تستغرق عودتي 4 أو 5 أو 6 أسابيع. علي توخي الحذر الشديد".

من جهته، قال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن إن مزراوي سيخضع لفحوصات جديدة الأسبوع المقبل لمعرفة تطورات حالته.

قبل أيام، تحدث يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ عن إصابة لاعبه المغربي.

وقال ناجلزمان في مؤتمر صحفي: "نصير مزراوي يعيش حياته اليومية بشكل طبيعي. لكن ممارسة الرياضة شيء مختلف بالطبع".

وأضاف "الحمد لله أن الوضع ليس دراميا مثلما كانت حالة ألفونسو ديفيز الذي غاب لفترة طويلة، لكنه يحتاج إلى الراحة".

وأتم "سنختبره بانتظام. إنه لأمر مؤسف، لقد قدم مستويات رائعة في نهاية النصف الأول من الموسم".

اللاعب المغربي انضم للبافاري هذا الموسم قادما من أياكس أمستردام.

مزاروي أصيب بفيروس كورونا خلال كأس العالم 2022 الذي حقق فيه منتخب المغرب إنجازا تاريخيا وحصد المركز الرابع.

وغاب مزاروي عن عدة مباريات خلال البطولة قبل العودة أمام فرنسا في نصف النهائي والتي خسرها أسود الأطلس لاحقا.

وبحسب صحيفة "بيلد" فإن مدة غياب مزراوي تترواح ما بين 4 إلى 6 أسابيع.

وشارك مزراوي مع منتخب المغرب في كأس العالم في 5 مباريات.

وكان المغربي بدر بانون عانى كذلك من الأمر ذاته مع الأهلي وغاب لأكثر من 4 شهور بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، والتي تسببت له تعرضه لالتهابات في عضلة القلب.

ورحل بانون عن الأهلي إلى قطر القطري يوليو الماضي.

بايرن ميونيخ نصير مزراوي المغرب
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