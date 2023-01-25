إصابة مدافع اتحاد جدة بالرباط الصليبي

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي إصابة مدافعه سويلم المنهالي بقطع في الرباط الصليبي.

وأصيب المدافع الشاب خلال تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم الخميس.

وأفاد النادي في بيان: "أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها سويلم المنهالي تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي".

وأضاف "المنهالي سيُغادر إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء عملية الرباط الصليبي في مستشفى سبيتار".

ولعب المنهالي 3 مباريات هذا الموسم في ظل تألق الثنائي أحمد حجازي وأحمد شراحيلي.

وكان البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق قد أعلن في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء أن فريقه لا يعاني من أي غيابات قبل لقاء النصر سوى إصابة المنهالي.

ويحتضن ملعب الملك فهد الدولي اللقاء المترقب بين النصر والاتحاد يوم الخميس في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة (التاسعة بتوقيت مكة المكرمة).

وتقام بطولة كأس السوبر السعودي للمرة الأولى بين 4 فرق وهم النصر واتحاد جدة والهلال والفيحاء.

وأسفرت قرعة نصف نهائي البطولة عن صدام الاتحاد مع النصر ومواجهة بين الهلال والفيحاء.

الفائزان سيلعبان المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

وحقق النصر الفوز على الاتفاق بهدف دون رد في الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين في الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسجل تاليسكا هدف فوز النصر في الدقيقة 31 بضربة رأسية.

وحمل رونالدو شارة قيادة فريق النصر في أولى مبارياته مع العالمي.

وانضم رونالدو لصفوف النصر عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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