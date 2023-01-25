مدرب إيطاليا: سنحاول الفوز على إسبانيا لإهداءه لـ فيالي

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 16:16

كتب : FilGoal

جيانلوكا فيالي

يريد ألبريسيو إفياني المدرب المساعد في منتخب إيطاليا إهداء لقب دوري الأمم الأوروبية للراحل جيانلوكا فيالي.

ورحل فيالي عن عالمنا بعد صراع طويل مع مرض السرطان مطلع شهر يناير الجاري.

وأجريت قرعة دوري الأمم الأوروبية وأسفرت عن مواجهة متكررة مع إسبانيا في نصف النهائي.

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وقال إفياني: "كفريق وبحسب أسلوب لعب إسبانيا، ربما نحن أسوأ منافس، لكن من الرائع مواجهتهم من جديد، نعاني دائما أمامهم، في نصف نهائي يورو ودوري الأمم الأوروبية الماضية".

وأضاف "على الرغم من تغيير المدرب، لا اعتقد إن إسبانيا ستغير أسلوبها، بالاعتماد على الاستحواذ وهذا يصعّب الهجمات المرتدة، وسنحاول إيجاد حلول للحد من قوتهم ولإظهار خصائصنا".

وأكمل "سنعمل بقوة لإهداء الفوز لـ فيالي، مع شخصيته كان نقطة مرجعية لنجاحنا في اليورو".

وستقام مباريات نصف نهائي ونهائي دوري الأمم الأوروبية في شهر يونيو المقبل، لتحديد بطل النسخة الثالثة من المسابقة.

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