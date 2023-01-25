بعد التعادل مع كولن.. حميديتش يهاجم جنابري: عدم الاحترافية أمر غير مألوف في بايرن

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 16:13

كتب : FilGoal

سيرج جنابري

انتقد حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونيخ لاعب الفريق سيرجي جنابري بسبب ذهابه في رحلة لأسبوع الموضة في باريس واصفا ذلك التصرف بالهاوي.

سيرجي جنابري

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وتعادل بايرن ميونيخ بصعوبة مع كولن بهدف لكل فريق على ملعب أليانز أرينا في الجولة الـ 17 من الدوري الألماني ليكون هو التعادل الثاني على التوالي للفريق.

وشارك جنابري في المباراة بشكل أساسي قبل أن يستبدل بين الشوطين.

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وقال حميديتش عبر قناة سبورت 1 الألمانية: "عدم الاحترافية هو أمر غير مألوف في بايرن ميونيخ ولا يجب الذهاب للمرح في يوم الإجازة ولكن من المفترض أن تحصل على الراحة لتكون جاهزا للمباراة التالية".

وتابع "سنتحدث عن ذلك الأمر يوم الأربعاء بالطبع لقد حان الوقت الآن لتغيير أنفسنا ومعرفة أن البطولة أصبحت على المحك".

وشارك جنابري مع بايرن ميونيخ منذ بداية الموسم في 25 مباراة وخلالهم سجل 10 أهداف وصنع 11 هدفا.

التعادل رفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة الـ 36 في صدارة الدولي الألماني وبفارق 4 نقاط عن لايبزج صاحب المركز الثاني وست نقاط عن إينتراخت فرانكفورت الذي لعب مباراة أقل.

سيرجي جنابري بايرن ميونيخ الدوري الألماني حسن صالحميديتش
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