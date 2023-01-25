هل يغيب النني عن أرسنال حتى نهاية الموسم؟ أرتيتا يجيب

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 16:12

كتب : FilGoal

مايكل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال

يرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال أن مانشستر سيتي هو الفريق الأفضل في العالم الوقت الحالي.

ويلتقي أرسنال مع مانشستر سيتي الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي: "مواجهة مانشستر سيتي اختبار كبير لنا ضد أفضل فريق في العالم".

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وأوضح "المزيد من التعاقدات؟ إذا كان هناك أي شيء آخر متاح يمكن أن يجعلنا أفضل فسننظر إليه".

وأضاف "نحتاج إلى لاعب وسط يمكنه التغطية بشكل مثالي، ولكن من الواضح أن الحصول على ذلك في هذا السوق معقد للغاية".

وواصل "لكن كما أقول دائمًا، فإن أهم شيء هو أننا نحصل على الأداء على أرض الملعب، وهو بالفعل ما يقدمه اللاعبين المتاحون لدينا في الفريق".

وعن موقف النني مع شائعات غيابه حتى نهاية الموسم: "ليس متاحا بعد، هناك شكوك لأنه ليس شخصا يشتكي من أي شيء على الإطلاق، دعنا نرى".

ويغيب النني عن تشكيل أرسنال منذ 15 يناير بسبب الإصابة بكدمة في التدريبات.

وواصل عن لاعبين الفريق: "أرى ليناردو تروسارد لاعبا يريد أن يحقق شيئا هنا. وأعلم أن إيدي نيكيتاه فاجأ قلة من الناس، نحن على يقين من أنه يمكن أن يتحسن كثيرًا".

وأسهب "عقلية أولكسندر زينشينكو وما جلبه للفريق رغبة حقيقية للفوز، وأعتقد أن التعاقد مع جاكوب كيويور خطوة مهمة، يمكنه أن يلعب في أدوار مختلفة، لاعب متعدد الاستخدامات وسيقوي الفريق".

ويعتبر أرسنال أكثر الفرق المتوجة ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بواقع 14 لقبا.

وكان ليفربول هو بطل النسخة السابقة بعد الفوز على تشيلسي في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 6-5.

وعلى الجانب الآخر، فإن الصراع على أشده في الدوري الإنجليزي الممتاز بين أرسنال ومانشستر سيتي.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ميكيل أرتيتا أرسنال مانشستر سيتي كأس الرابطة
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