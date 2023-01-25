مؤتمر جارسيا: الكل يلعب بحماس ضد كريستيانو.. وهذا موقف المحترفين أمام الاتحاد

يدرك رودي جارسيا المدير الفني لفريق النصر السعودي أن كل المنافسين سيلعبون بروح عالية أمام فريقه بعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للعالمي.

مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي ستشهد الصدام الأول للثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد لاعبا الاتحاد ضد كريستيانو رونالدو نجم النصر.

وقال جارسيا في مؤتمر صحفي: "الجميع يلعب بحماس أمام كريستيانو رونالدو وهذا طبيعي".

وأضاف "محترفو الاتحاد مكتملين، في حين قد نلعب نحن بـ4 فقط أو أكثر حسب الجاهزية".

وتابع "لويس جوستافو سيكون جاهزا للمبارة، ومن الممكن مشاهدة جيسلان كونان وألفارو جونزاليس وأوجستين روسي لو أصبحوا جاهزين بنسبة 100%".

وواصل "لعبنا مباراة قبل يومين ولذلك نستعد للاتحاد بتمارين خفيفة، وأتوقع أن نقدم مستويات طيبة في اللقاء".

واستمر " مباريات خروج المغلوب صعبة وتلعب على التفاصيل الصغيرة، وكون الاتحاد منافسنا على لقب الدوري أيضا يجعل المباراة أصعب".

وشدد المدرب الفرنسي "ستكون مواجهة كبيرة وصعبة، لكنا قمنا بإعداد الفريق للمواجهة بأفضل شكل".

وأكمل "الاتحاد منافسنا على لقب الدوري الذي نتصدره حاليا، وهو ما يعني صعوبة مواجهة الخميس".

وأتم "أرضية ملعب الملك فهد جيدة ولن تتأثر بالأمطار ونحن مستعدون على كل الأحوال".

إلى ذلك، نفدت كل التذاكر المخصصة لمباراة اتحاد جدة والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم الخميس المقبل.

وأفادت بوابة سعوديأن تذاكر المباراة بيعت بالكامل والتي تبلغ 60 ألف تذكرة.

ويحتضن ملعب الملك فهد الدولي اللقاء يوم الخميس في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة (التاسعة بتوقيت مكة المكرمة).

وتقام بطولة كأس السوبر السعودي للمرة الأولى بين 4 فرق وهم النصر واتحاد جدة والهلال والفيحاء.

وأسفرت قرعة نصف نهائي البطولة عن صدام الاتحاد مع النصر ومواجهة بين الهلال والفيحاء.

الفائزان سيلعبان المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

وحقق النصر الفوز على الاتفاق بهدف دون رد في الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين في الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسجل تاليسكا هدف فوز النصر في الدقيقة 31 بضربة رأسية.

وحمل رونالدو شارة قيادة فريق النصر في أولى مبارياته مع العالمي.

وانضم رونالدو لصفوف النصر عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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