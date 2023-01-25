مؤتمر جارسيا: الكل يلعب بحماس ضد كريستيانو.. وهذا موقف المحترفين أمام الاتحاد

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 15:51

كتب : FilGoal

رودي جارسيا

يدرك رودي جارسيا المدير الفني لفريق النصر السعودي أن كل المنافسين سيلعبون بروح عالية أمام فريقه بعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للعالمي.

مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي ستشهد الصدام الأول للثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد لاعبا الاتحاد ضد كريستيانو رونالدو نجم النصر.

وقال جارسيا في مؤتمر صحفي: "الجميع يلعب بحماس أمام كريستيانو رونالدو وهذا طبيعي".

أخبار متعلقة:
حجازي يتحدث عن مواجهة كريستيانو رونالدو في الكلاسيكو السعودي النصر يأمل في لحاق الثنائي المصاب بالكلاسيكو السعودي أمام اتحاد جدة حجازي ضد رونالدو - موعد مباراة السوبر السعودي بين النصر والاتحاد.. القنوات الناقلة يد - الدرع: الهزيمة من الدنمارك كانت درسا جيدا.. وسنقاتل أمام السويد

وأضاف "محترفو الاتحاد مكتملين، في حين قد نلعب نحن بـ4 فقط أو أكثر حسب الجاهزية".

وتابع "لويس جوستافو سيكون جاهزا للمبارة، ومن الممكن مشاهدة جيسلان كونان وألفارو جونزاليس وأوجستين روسي لو أصبحوا جاهزين بنسبة 100%".

وواصل "لعبنا مباراة قبل يومين ولذلك نستعد للاتحاد بتمارين خفيفة، وأتوقع أن نقدم مستويات طيبة في اللقاء".

واستمر " مباريات خروج المغلوب صعبة وتلعب على التفاصيل الصغيرة، وكون الاتحاد منافسنا على لقب الدوري أيضا يجعل المباراة أصعب".

وشدد المدرب الفرنسي "ستكون مواجهة كبيرة وصعبة، لكنا قمنا بإعداد الفريق للمواجهة بأفضل شكل".

وأكمل "الاتحاد منافسنا على لقب الدوري الذي نتصدره حاليا، وهو ما يعني صعوبة مواجهة الخميس".

وأتم "أرضية ملعب الملك فهد جيدة ولن تتأثر بالأمطار ونحن مستعدون على كل الأحوال".

إلى ذلك، نفدت كل التذاكر المخصصة لمباراة اتحاد جدة والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم الخميس المقبل.

وأفادت بوابة سعوديأن تذاكر المباراة بيعت بالكامل والتي تبلغ 60 ألف تذكرة.

ويحتضن ملعب الملك فهد الدولي اللقاء يوم الخميس في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة (التاسعة بتوقيت مكة المكرمة).

وتقام بطولة كأس السوبر السعودي للمرة الأولى بين 4 فرق وهم النصر واتحاد جدة والهلال والفيحاء.

وأسفرت قرعة نصف نهائي البطولة عن صدام الاتحاد مع النصر ومواجهة بين الهلال والفيحاء.

الفائزان سيلعبان المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

وحقق النصر الفوز على الاتفاق بهدف دون رد في الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين في الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسجل تاليسكا هدف فوز النصر في الدقيقة 31 بضربة رأسية.

وحمل رونالدو شارة قيادة فريق النصر في أولى مبارياته مع العالمي.

وانضم رونالدو لصفوف النصر عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

النصر الاتحاد اتحاد جدة رودي جارسيا كريستيانو رونالدو السوبر السعودي الكلاسيكو السعودي
نرشح لكم
بهدف قاتل في الفتح.. رونالدو ينقذ النصر من فقدان صدارة الدوري السعودي انتهت في الدوري السعودي - النصر (2) - (2) الفتح.. رونالدو يسجل تشكيل الدوري السعودي - رونالدو يقود النصر أمام الفتح باقٍ ومستمر.. حمد لله يجدد تعاقده مع اتحاد جدة الدوري السعودي - النصر يستعيد ورقته الرابحة في مواجهة الفتح بمشاركة أوباما.. الحزم يفوز على العروبة ويخطف وصافة دوري الدرجة الأولى السعودي رابطة الدوري السعودي ترفض نقل لقاء النصر والوحدة إلى الجوهرة المشعة السعودية تفوز بشرف تنظيم كأس آسيا 2027
أخر الأخبار
الدرجة الثانية - صراع رباعي.. تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 16 55 ثاتيه | الدرجة الثانية
بهدف قاتل في الفتح.. رونالدو ينقذ النصر من فقدان صدارة الدوري السعودي 7 دقيقة | السعودية
الدرجة الثانية - أمير عزمي يكشف أسباب استقالته من تدريب السكة الحديد 28 دقيقة | الدرجة الثانية
فيتوريا يشاهد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام الجابون 35 دقيقة | منتخب مصر
ميتيلاند يكشف لـ في الجول حقيقة نسبة الزمالك في إعادة بيع إمام عاشور 37 دقيقة | المحترفون
مدرب الوداد: نعاني هجوميا لكننا نتسلح بجماهيرنا أمام الهلال 43 دقيقة | كأس العالم للأندية
الدرجة الثانية - صدارة القناة في مهب الريح.. السكة الحديد يضيع الفرصة 47 دقيقة | الدرجة الثانية
كرة يد - سيدات الأهلي ينتصرن على الزمالك في المرحلة الثانية من الدوري ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال 4 إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة