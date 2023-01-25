خبر في الجول - محمد مغربي يقترب من سموحة

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 15:30

كتب : أحمد الخولي

محمد مغربي - الأهلي × الجونة

اقترب محمد مغربي مدافع النادي الأهلي من الانتقال إلى سموحة على سبيل الإعارة، حسبما علم FilGoal.com.

وسيخرج اللاعب معارا إلى سموحة لمدة موسم ونصف.

وكشف فرج عامر عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "نادي سموحة يتفاوض مع الاهلي لضم لاعب هام علي سبيل الإعارة".

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مغربي كان قريبا من الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا الأسبوع الماضي مع سعيه للمشاركة بشكل أكبر، قبل أن تتوقف الصفقة وتتحول وجهته نحو سموحة.

وكان الأهلي قد قطع إعارة محمد مغربي من نادي تيبليتسه التشيكي قبل انطلاق الموسم من أجل تدعيم الفريق.

مغربي (21 عامًا) قلب دفاع يجيد الظهور أيضًا في مركز الظهير الأيسر.

وخاض مغربي 16 مباراة مع تيبليتسه منذ انضمامه إليه في فبراير الماضي، وسجل معه هدفا وصنع آخر.

ولم يشارك مغربي مع الأهلي منذ انضمامه إلى الفريق تحت قيادة مارسيل كولر حتى الآن.

الدوري المصري الأهلي سيراميكا كليوباترا محمد مغربي
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