خبر في الجول - الإسماعيلي في مفاوضات استعارة ثلاثة لاعبين

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 15:26

كتب : حامد وجدي

الإسماعيلي - الصور من حساب الإسماعيلي

دخل الإسماعيلي في مفاوضات لاستعارة ثلاثة لاعبين جدد لدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلم FilGoal.com إن الإسماعيلي في مفاوضات لاستعارة كل من محمد صادق لاعب بيراميدز وهشام حافظ لاعب فيوتشر وسعيدو سمبوريه لاعب الاتحاد السكندري حتى نهاية الموسم.

محمد صادق الذي سبق له ارتداء قميص الإسماعيلي قبل الانتقال لبيراميدز شارك في 10 مباريات مع بيراميدز من بداية الموسم، بينما شارك هشام حافظ في مباراتين فقط مع فيوتشر.

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وشارك سعيدو سمبوريه مع الاتحاد السكندري منذ بداية الموسم في 5 مباريات منهم ثلاثة بشكل أساسي.

وتتوقف الثلاث صفقات على تعيين مجلس إدارة جديد للنادي قبل إتمامهم بشكل رسمي.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي قد تقدم باستقالة جماعية.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط وبفارق 4 نقاط عن إنبي صاحب المركز الـ 15 غير المؤدي للهبوط.

سعيدو سمبوري الإسماعيلي هشام حافظ محمد صادق
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