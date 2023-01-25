الفتح السعودي يعلن التعاقد مع لاعب برشلونة السابق
الأربعاء، 25 يناير 2023 - 15:21
كتب : FilGoal
انضم الإسباني كريستيان تيلو إلى نادي الفتح السعودي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع لوس أنجلوس الأمريكي.
كريستيان تيلو
النادي : لاعب حر
وذكر نادي الفتح أن تيلو وقع على عقد لمدة عام، أي ينتهي صيف 2024.
كريستيان تـــيــلــو 😍
فـــــتــــحــــــاوي 🔷@ctello91#تيلو_فتحاوي pic.twitter.com/2vJQBp2TzA— نادي الفتح السعودي (@FatehClub) January 25, 2023
تيلو يعتبر من أبناء لا ماسيا أكاديمة برشلونة وتدرج في صفوفه حتى وصل للفريق الأول.
وشارك تيلو بشكل أساسي مع الفريق الأول في سن الـ21 عاما موسم 2012-2013.
📄|#الفتح يتعاقد مع كريستيان تيلو حتى2024.#تيلو_فتحاوي— نادي الفتح السعودي (@FatehClub) January 25, 2023
ورحل الإسباني عن نادي برشلونة بشكل نهائي صيف 2017 إلى ريال بيتيس.
وقضى تيلو عدة إعارات عندما كان لاعبا للفريق الكتالوني بين بورتو وفيرونتينا وآخرهم ريال بيتيس الذي تحول إلى انتقال دائم في النهاية.
وتوج تيلو مع برشلونة بـ 3 ألقاب: كأس السوبر والكأس الإسباني بالإضافة إلى بطولة الدوري.
ولم يظهر صاحب الـ31 عاما في المحافل الدولية مع منتخب لاروخا سوى في مباراة ودية وحيدة كانت أمام الإكوادور.
وسجل الجناح الإسباني 70 هدفا خلال 420 مباراة خاضها مع مختلف الأندية وصنع 61 آخرين.