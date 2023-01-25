الفتح السعودي يعلن التعاقد مع لاعب برشلونة السابق

انضم الإسباني كريستيان تيلو إلى نادي الفتح السعودي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع لوس أنجلوس الأمريكي.

كريستيان تيلو النادي : لاعب حر الفتح

وذكر نادي الفتح أن تيلو وقع على عقد لمدة عام، أي ينتهي صيف 2024.

تيلو يعتبر من أبناء لا ماسيا أكاديمة برشلونة وتدرج في صفوفه حتى وصل للفريق الأول.

وشارك تيلو بشكل أساسي مع الفريق الأول في سن الـ21 عاما موسم 2012-2013.

ورحل الإسباني عن نادي برشلونة بشكل نهائي صيف 2017 إلى ريال بيتيس.

وقضى تيلو عدة إعارات عندما كان لاعبا للفريق الكتالوني بين بورتو وفيرونتينا وآخرهم ريال بيتيس الذي تحول إلى انتقال دائم في النهاية.

وتوج تيلو مع برشلونة بـ 3 ألقاب: كأس السوبر والكأس الإسباني بالإضافة إلى بطولة الدوري.

ولم يظهر صاحب الـ31 عاما في المحافل الدولية مع منتخب لاروخا سوى في مباراة ودية وحيدة كانت أمام الإكوادور.

وسجل الجناح الإسباني 70 هدفا خلال 420 مباراة خاضها مع مختلف الأندية وصنع 61 آخرين.