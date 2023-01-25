خبر في الجول - الإسماعيلي يتم اتفاقه لاستعارة محمد دبش من المصري

خبر في الجول - اتفاق مبدئي لانتقال ناصر منسي إلى الزمالك.. بند أخير منتظر وقيمة الصفقة

اتحاد الكرة يعلن قبول استقالة كلاتنبرج من رئاسة لجنة التحكيم

خبر في الجول - محمد مغربي يقترب من سموحة

خبر في الجول - الإسماعيلي في مفاوضات استعارة ثلاثة لاعبين

تحديد موعد مباريات الدور التمهيدي الرابع من كأس مصر

كهربا يحضر تحقيق لجنة الانضباط بعد شكوى الزمالك

قمصان يكشف سبب عدم مشاركة كهربا وكريستو ضد البنك.. وموقف المصابين

مصدر من البنك لـ في الجول: وجهات النظر تقاربت مع الزمالك بخصوص ناصر منسي.. وموعد الحسم