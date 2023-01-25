يد - ظهور الدرع وعودة خيري في قائمة مصر أمام السويد.. واستبعاد 3 لاعبين

أعلن روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد قائمة الفريق استعدادا لمواجهة السويد في ربع نهائي بطولة العالم.

وخسر منتخب مصر آخر مبارياته في الدور الرئيسي من البطولة أمام الدنمارك حامل اللقب بنتيجة 30-25 ليصطدم بمنتخب السويد صاحب الأرض.

وشهدت القائمة عودة أحمد خيري صانع ألعاب الفريق وظهور يحيى الدرع رغم إصابته أمام الدنمارك.

بينما استبعد باروندو الثلاثي محمد علي حارس المرمى وأحمد مؤمن صفا وشادي خليل.

منتخب مصر كان قد ضمن تأهله لربع النهائي قبل مباراة الدنمارك لكنه كان يبحث عن الصدارة من أجل الابتعاد عن مواجهة المنتخب السويدي.

وأدت الخسارة أمام حامل اللقب إلى مواجهة مرتقبة ضد السويد يوم الأربعاء.

في حالة عبور السويد سيلعب منتخب مصر نصف النهائي ضد الفائز من لقاء فرنسا وألمانيا.

في الجهة المقابلة، سيلعب الفائز من مواجهة الدنمارك والمجر ضد الفائز من مباراة إسبانيا والنرويج.

نصف النهائي سيقام يوم الجمعة، على أن تختتم البطولة يوم الأحد المقبل في السويد.

أما في حالة الخسارة من السويد، سيلعب الفراعنة المباريات الترتيبية من المركز الخامس إلى الثامن.

المواجهة الأولى ستلعب يوم الجمعة.

في حالة الفوز بها سيلعب الفريق المصري مباراة تحديد المركز الخامس والسادس في اليوم الختامي للبطولة، الأحد المقبل.

وفي حالة خسارتها سيلعب زملاء علي زين مباراة تحديد المركز السابع والثامن في اليوم نفسه.

منتخب مصر كان قد خرج من ربع نهائي النسخة الماضية بعد الخسارة برميات الترجيح ضد الدنمارك.