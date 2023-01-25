تحديد موعد مباريات الدور التمهيدي الرابع من كأس مصر
الأربعاء، 25 يناير 2023 - 14:48
كتب : رضا السنباطي
تحدد موعد مباريات الدور التمهيدي الرابع من بطولة كأس مصر موسم 2022-2023.
وتقرر إقامة 14 مباراة في أربع أيام 26 و28 و29 و31 يناير الجاري.
وتقام جميع المباريات في الثانية ظهرا.
وجاءت المواعيد كالآتي:
دكرنس x مدينة نصر - على استاد بني عبيد - 26 يناير
المنصورة x راية الرياضي على استاد المنصورة - 26 يناير
سبورتينج كاسل x بروكس بروك على استاد مركز شباب قطور - 26 يناير
لافيينا x أسمنت أسيوط على استاد الأسيوطي سبورت - 28 يناير
بترول أسيوط x مصر للمقاصة على استاد بترول أسيوط - 28 يناير
بورتو السويس x منتخب السويس على استاد كلية الشرطة بالعباسية - 28 يناير
بتروجيت x الشرقية بالزقازيق على استاد بتروسبورت - 28 يناير
تليفونات بني سويف x نجوم المستقبل على استاد الأسيوطي سبورت - 29 يناير
السكة الحديد x اف سي مصر على استاد السكة الحديد - 29 يناير
ف من الاتصالات والترسانة x العبور بالقليوبية على استاد السلام والترسانة - 29 يناير
شبان مسلمين قنا x كيما أسوان على استاد شبان قنا - 31 يناير
الوايجبت x المرج على استاد الدفاع الجوي/7 - 31 يناير
سبورتينج x الحمام على ملعب سبورتينج - 31 يناير
طلائع الأسطول x أبو قير للأسمدة على ملعب القوات البحرية - راس التنين - 31 يناير
وسيتأهل الفائز من الدور التمهيدي الرابع إلى دور الـ 32 لمواجهة أحد فرق الدوري الممتاز.
ويعد الزمالك هو حامل لقب آخر نسخة اكتملت 2020/2021 بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية.
وسيلعب الأهلي وبيراميدز نهائي نسخة 2021/2022.