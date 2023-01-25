تحديد موعد مباريات الدور التمهيدي الرابع من كأس مصر

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 14:48

كتب : رضا السنباطي

كأس مصر

تحدد موعد مباريات الدور التمهيدي الرابع من بطولة كأس مصر موسم 2022-2023.

وتقرر إقامة 14 مباراة في أربع أيام 26 و28 و29 و31 يناير الجاري.

وتقام جميع المباريات في الثانية ظهرا.

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وجاءت المواعيد كالآتي:

دكرنس x مدينة نصر - على استاد بني عبيد - 26 يناير

المنصورة x راية الرياضي على استاد المنصورة - 26 يناير

سبورتينج كاسل x بروكس بروك على استاد مركز شباب قطور - 26 يناير

لافيينا x أسمنت أسيوط على استاد الأسيوطي سبورت - 28 يناير

بترول أسيوط x مصر للمقاصة على استاد بترول أسيوط - 28 يناير

بورتو السويس x منتخب السويس على استاد كلية الشرطة بالعباسية - 28 يناير

بتروجيت x الشرقية بالزقازيق على استاد بتروسبورت - 28 يناير

تليفونات بني سويف x نجوم المستقبل على استاد الأسيوطي سبورت - 29 يناير

السكة الحديد x اف سي مصر على استاد السكة الحديد - 29 يناير

ف من الاتصالات والترسانة x العبور بالقليوبية على استاد السلام والترسانة - 29 يناير

شبان مسلمين قنا x كيما أسوان على استاد شبان قنا - 31 يناير

الوايجبت x المرج على استاد الدفاع الجوي/7 - 31 يناير

سبورتينج x الحمام على ملعب سبورتينج - 31 يناير

طلائع الأسطول x أبو قير للأسمدة على ملعب القوات البحرية - راس التنين - 31 يناير

وسيتأهل الفائز من الدور التمهيدي الرابع إلى دور الـ 32 لمواجهة أحد فرق الدوري الممتاز.

ويعد الزمالك هو حامل لقب آخر نسخة اكتملت 2020/2021 بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية.

وسيلعب الأهلي وبيراميدز نهائي نسخة 2021/2022.

دكرنس كأس مصر
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