حجازي ضد رونالدو - موعد مباراة السوبر السعودي بين النصر والاتحاد.. القنوات الناقلة

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 14:20

كتب : FilGoal

أحمد حجازي أمام كريستيانو رونالدو - مصر ضد البرتغال

يستعد نادي اتحاد جدة لمواجهة قوية أمام النصر في نصف نهائي السوبر السعودي.

المواجهة ستكون الثانية بشكل رسمي لكريستيانو رونالدو بعد انتقاله إلى النصر، والثالثة بشكل عام.

ولم ينجح النصر في تحقيق الانتصار خلال آخر تسع مباريات جمعته بالاتحاد في جميع المسابقات.

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وفاز العميد بأربع مباريات، وانتهت خمس بالتعادل كان منها مواجهة نصف نهائي الكأس في 2019 وانتصر فيها الاتحاد بركلات الترجيح.

ويعود آخر انتصار للنصر إلى 21 ديسمبر 2018 بثنائية عبد الرزاق حمد الله.

ويلعب الهلال مع الفيحاء في نصف النهائي الآخر.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم 26 يناير الجاري.

ويبدأ اللقاء في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على استاد الملك فهد الدولي.

وتذاع المباراة على قناة SSC Sport عبر تطبيق شاهد VIP.

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