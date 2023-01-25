حجازي يتحدث عن مواجهة كريستيانو رونالدو في الكلاسيكو السعودي

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 14:11

كتب : FilGoal

رونالدو - حجازي

تحدث أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي عن المواجهة المرتقبة ضد كريستيانو رونالدو نجم النصر الجديد في الكلاسيكو السعودي يوم الخميس.

المباراة ستشهد الصدام الأول للثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد لاعبا الاتحاد ضد كريستيانو رونالدو نجم النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وقال حجازي في مؤتمر صحفي: "كريستيانو رونالدو أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، بالتأكيد سنحاول منعه من الوصول للمرمى".

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وأضاف "وجوده إضافة قوية لنادي النصر وللدوري السعودي بشكل عام".

وأكمل "سنواجه فريق النصر ككل ليس رونالدو فقط، فالفريق به العديد من اللاعبين المميزين".

وتابع الدولي المصري "سنحاول منع مفاتيح لعب النصر من الوصول لمرمانا، حتى نخرج من اللقاء بالنتيجة المرجوة".

واستمر "المباراة مهمة للغاية ونتمنى يكون لنا الأفضلية ونصل للنهائي ونحقق لقب لم يسبق للنادي تحقيقه".

وواصل "لدينا مدرب كبير وإدارة هدفها تحقيق البطولات، نعم السوبر بطولة مهمة ولكنها ليست بأهمية الدوري والكأس، لكن تحقيقها سيمنحنا دافعا لباقي البطولات".

إلى ذلك، نفدت كل التذاكر المخصصة لمباراة اتحاد جدة والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم الخميس المقبل.

وأفادت بوابة سعودي أن تذاكر المباراة بيعت بالكامل والتي تبلغ 60 ألف تذكرة.

ويحتضن ملعب الملك فهد الدولي اللقاء يوم الخميس في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة (التاسعة بتوقيت مكة المكرمة).

وتقام بطولة كأس السوبر السعودي للمرة الأولى بين 4 فرق وهم النصر واتحاد جدة والهلال والفيحاء.

وأسفرت قرعة نصف نهائي البطولة عن صدام الاتحاد مع النصر ومواجهة بين الهلال والفيحاء.

الفائزان سيلعبان المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

وحقق النصر الفوز على الاتفاق بهدف دون رد في الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين في الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسجل تاليسكا هدف فوز النصر في الدقيقة 31 بضربة رأسية.

وحمل رونالدو شارة قيادة فريق النصر في أولى مبارياته مع العالمي.

وانضم رونالدو لصفوف النصر عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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