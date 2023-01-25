قمصان يكشف سبب عدم مشاركة كهربا وكريستو ضد البنك.. وموقف المصابين

كشف سامي قمصان المدرب العام للأهلي عن سبب عدم مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد الضاوي كريستو مع الفريق ضد البنك الأهلي.

وحقق الاهلي الفوز على البنك الأهلي بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على استاد القاهرة بالجولة الـ 15 من الدوري المصري الممتاز.

وقال قمصان عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "كهربا غاب عن المشاركة لفترة طويلة ثم عاد وشارك في مباراتين ولذلك فضل مارسيل كولر إراحته لكي لا يتعرض بالإصابة ولكن تألقه وتسجيله من الأشياء الإيجابية لأنه يضيف لنا أكثر من خيار ومشاركة محمد شريف كانت موفقة".

وتابع "مروان عطية انضم لفريق كبير مثل الأهلي ويلعب في مركز يتواجد به العديد من المراكز وظهر اليوم بشكل مميز وه لاعب جيد ولديه شخصية وشارك في الهدف ولكنه لا يستطيع أن يلعب المباراة بالكامل لأنه انضم حديثا للفريق كما أننا أردنا الاطمئنان على عمرو السولية".

واستمر "لا خلاف على أن كريستو لاعب مميز جدا ومهارته كبيرة ولا يزال صغير السن ولديه مستقبل كبير وسيشارك على فترات بشكل تدريجي وكولر يتحدث معه دائما ويعطيه الثقة".

وتحدث قمصان عن الإصابات في الفريق قائلا: "عبد المنعم وياسر عادا للتدريبات وسيشاركان مع الفريق وحسين الشحات ومحمد هاني إصابتهما كانت خفيفة وليست مقلقة وسافيو أيضا بدأ في المشاركة مع الفريق".

وشدد "مارسيل كولر هو من يحدد احتياجاته ولكن لدينا قائمة كبيرة من اللاعبين وتعطينا أفضلية كبيرة لأن الفرق الكبرى يجب أن تشهد منافسة كبيرة وعدد من اللاعبين يتنافسون في كل مركز وإن ضمينا مهاجم جديد سيكون شيء جيد وإن لم نضم فلدينا ثقة كبيرة في العناصر الموجودة".

وأضاف "أوكلاند سيتي من أكثر الفرق مشاركة في كأس العالم للأندية وفترة إعدادهم بدأت للتو وقد تكون جاهزيتهم البدنية غير مكتملة ولكن في النهاية هو بطل قارته ولديهم سرعات كبيرة".

واستمر "طموح جماهير الأهلي دائما هو الوصول لأكبر شيء وهذا ما نأمله وكولر يطمح لذلك ويرغب في تحقيق تاريخ كبير مع الفريق الحصول على المركز الثالث أصبح شيء اعتيادي لذلك نطمح في الحصول على شيء أفضل بالوصول للمباراة النهائية".

وكشف "لم نحدد العدد النهائي للاعبين الذين سيسافرون للمغرب ولكن سيكون من 23 إلى 25 لاعب حسب قائمة البطولة وسيسافر معنا عدد إضافي بشكل احطياتي حال حدوث أي شيء".

وأردف "تعثر المنافسين؟ لا نفكر سوى في نادي الأهلي ولتكون البطل يجب أن تفوز في مبارياتك، تعثرهم يزيد الفارق بالطبع ولكن في النهاية يجب أن نفوز لكي تكون البطولة سهلة وتعلمنا من درسا من الموسمين الماضيين بأن نفكر في أنفسنا بشكل أكبر لكي يكون مصيرنا بين أيدينا".

وأتم "أشكر جماهير الأهلي وشعور اللعب أمامهم ممتع وكولر واللاعبين يتمنون اللعب في استاد كامل العدد من جماهير الأهلي".

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 37 نقطة وبفارق 6 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.