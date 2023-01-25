ريال مدريد ينفي المزاعم بشأن منع مشجعي أتليتكو من ارتداء قميص الفريق

نفى نادي ريال مدريد الإسباني مزاعم صحيفة "ماركا" عن منع مشجعي أتليتكو مدريد من الظهور بقمصان الفريق.

وكانت الصحيفة الإسبانية عنونت في الصفحة الرئيسية عن منع ارتداء مشجعي أتليتكو مدريد قمصان الفريق الخاصة بهم داخل سنتياجو بيرنابيو.

وجاء بيان ريال مدريد كالآتي:

"بالنظر إلى المعلومات التي ظهرت على الصفحة الأولى لصحيفة ماركا اليوم، والتي تنص على أن نادي ريال مدريد يمنع الجماهير من الدخول إلى ملعبه بقمصان الفريق الزائر، يود ريال مدريد أن يذكر ما يلي

أولًا: هذه المعلومات المذكورة غير صحيحة بشكل قاطع ومطلق.. لم يمنع ريال مدريد أبدًا المشجعين الذين يرتدون قمصان الفريق المنافس من دخول ملعب سانتياجو برنابيو، وهكذا كان الحال دائما، كما يمكن رؤيته في كل مباراة تقام في ملعبنا، وسيظل الأمر كذلك.

ثانيا: فيما يتعلق بعدد التذاكر التي طرحها ريال مدريد لأتلتيكو مدريد للمباراة القادمة، يريد نادينا أن يوضح أن عدد التذاكر المخصصة لأتلتيكو مدريد هو نفسه الذي يحصل عليه ريال مدريد عندما زيارة ملعب ميتروبوليتانو، بما يتوافق مع ما تم الاتفاق عليه بين الفريقين.

ثالثا: وجب التوضيح أن ريال مدريد يبيع التذاكر للمباريات وفقًا لما يتوافق مع اللوائح المعتمدة في كل مسابقة.

يأمل ريال مدريد أن يكون هذا الديربي القادم حفلة جيدة ولا ينبغي لأي شخص ولا أحد أن يشوهها بمعلومات خاطئة على الإطلاق".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتليتكو مدريد غدا الجمعة في العاشرة مساءً في ربع نهائي كأس الملك الإسباني.

وعلى الجانب الآخر، يلتقي برشلونة مع ريال سوسيداد العاشرة مساء اليوم الخميس، فيما يواجه أتليتك بلباو منافسه فالنسيا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر.

فيما يأتي أتليتكو مدريد في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.