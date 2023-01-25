NBA - ليبرون جيمس يحقق إنجازا غير مسبوق ويقترب أكثر من عبد الجبار

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 13:37

كتب : FilGoal

ليبرون جيمس

واصل ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز ضرب الأرقام القياسية في دوري كرة السلة الأمريكي NBA.

فقد دخل نجم ليكرز مباراة لوس أنجلوس كليبرز محتاجا 224 نقطة ليتفوق على كريم عبد الجبار أكثر من سجل في تاريخ البطولة.

واقترب جيمس أكثر من عبد الجبار حين سجل 46 نقطة في الخسارة 133-115 أمام كليبرز.

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وبذلك كسر ليبرون حاجز الـ40 نقطة ضد كليبرز، ليكمل سلسلة ضحاياه ويصبح اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري الذي يسجل 40 نقطة أو أكثر في كل فرق المسابقة، وهو إنجاز غير مسبوق.

ثلاثة لاعبين آخرين فقط سجلوا 40 نقطة ضد 29 فريقا، وهم كيفن ديورانت و جيمس هاردن وكوبي براينت.

ليبرون أصبح الآن على بعد 178 نقطة فقط من تحطيم رقم كريم عبد الجبار الذي أحرز 38387 نقطة.

ففي الأسبوع الماضي، وصل ليبرون جيمس إلى النقطة رقم 38 ألف خلال تاريخه في دوري كرة السلة الأمريكي NBA.

وشهدت مباراة ليكرز ضد هيوستن روكيتس تسجيل ليبرون جيمس 48 نقطة ليصل إلى النقطة رقم 38 ألف خلال تاريخه في الدوري.

وأصبح جيمس هو ثاني لاعب يصل إلى النقطة الـ 38 ألف خلف كريم عبد الجبار اللاعب السابق الذي سجل 38387 نقطة.

,i, في طريقه لتجاوز الرقم القياسي لعبد الجبار في عدد مباريات أقل، فقد سجل أسطورة كرة السلة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي نقاطه في 1560 مباراة، بينما كانت مباراة ليكرز ضد كليبرز هي مباراة جيمس رقم 1404 في مسيرته.

وخلال مسيرته حتى الآن تعدى ليبرون جيمس الـ 10 آلاف صناعة ومثلهم في استرداد الكرة.

صاحب الـ 38 عاما كان شدد على أنه لن يعتزل لعب كرة السلة حتى يلعب مع ابنه لمدة موسم على الأقل أولا.

ويحتل ليكرز حاليا المركز الـ 13 في جدول ترتيب مجموعة الغرب.

ليبرون جيمس لوس أنجلوس ليكرز
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