NBA - ليبرون جيمس يحقق إنجازا غير مسبوق ويقترب أكثر من عبد الجبار

واصل ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز ضرب الأرقام القياسية في دوري كرة السلة الأمريكي NBA.

فقد دخل نجم ليكرز مباراة لوس أنجلوس كليبرز محتاجا 224 نقطة ليتفوق على كريم عبد الجبار أكثر من سجل في تاريخ البطولة.

واقترب جيمس أكثر من عبد الجبار حين سجل 46 نقطة في الخسارة 133-115 أمام كليبرز.

وبذلك كسر ليبرون حاجز الـ40 نقطة ضد كليبرز، ليكمل سلسلة ضحاياه ويصبح اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري الذي يسجل 40 نقطة أو أكثر في كل فرق المسابقة، وهو إنجاز غير مسبوق.

ثلاثة لاعبين آخرين فقط سجلوا 40 نقطة ضد 29 فريقا، وهم كيفن ديورانت و جيمس هاردن وكوبي براينت.

ليبرون أصبح الآن على بعد 178 نقطة فقط من تحطيم رقم كريم عبد الجبار الذي أحرز 38387 نقطة.

ففي الأسبوع الماضي، وصل ليبرون جيمس إلى النقطة رقم 38 ألف خلال تاريخه في دوري كرة السلة الأمريكي NBA.

تاااااااااااااااريخي يا ليبرون👑 الملك ليبرون جيمس يصبح ثاني لاعب في تاريخ NBA يسجل أكثر من 38 ألف نقطة في مسيرته خلف الأسطورة كريم عبد الجبار برصيد 38,387🏀🌟 - +38 ألف نقطة ✅ - + 10 آلاف أسيست ✅ - + 10 آلاف ريباوند ✅ pic.twitter.com/b6AffEjB9D — FilGoal (@FilGoal) January 17, 2023

وشهدت مباراة ليكرز ضد هيوستن روكيتس تسجيل ليبرون جيمس 48 نقطة ليصل إلى النقطة رقم 38 ألف خلال تاريخه في الدوري.

وأصبح جيمس هو ثاني لاعب يصل إلى النقطة الـ 38 ألف خلف كريم عبد الجبار اللاعب السابق الذي سجل 38387 نقطة.

,i, في طريقه لتجاوز الرقم القياسي لعبد الجبار في عدد مباريات أقل، فقد سجل أسطورة كرة السلة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي نقاطه في 1560 مباراة، بينما كانت مباراة ليكرز ضد كليبرز هي مباراة جيمس رقم 1404 في مسيرته.

وخلال مسيرته حتى الآن تعدى ليبرون جيمس الـ 10 آلاف صناعة ومثلهم في استرداد الكرة.

صاحب الـ 38 عاما كان شدد على أنه لن يعتزل لعب كرة السلة حتى يلعب مع ابنه لمدة موسم على الأقل أولا.

ويحتل ليكرز حاليا المركز الـ 13 في جدول ترتيب مجموعة الغرب.