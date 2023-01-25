إبراهموفيتش: أتحمس لدخول عالم السينما.. وأخدت الكرة الفرنسية إلى مستوى عالمي

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 13:03

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

شدد زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان أنه السبب الرئيسي في وصول كرة القدم الفرنسية إلى مستوى عالمي.

ودخل إبراهيموفيتش إلى عالم السينما حديثا بعد الظهور في فيلم "أستريكس وأوبليكس - المملكة الوسطى" العالمي.

وقال إبراهيموفيتش لإذاعة فرنسا: "بالنسبة لي، هذا الفيلم شيء كبير. عرفني مشجعو كرة القدم منذ فترة طويلة، لكن هذا عالم آخر".

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وأضاف "لدي فضول بشأن عالم السينما، يجب أن أشكر الجميع على هذه الفرصة. لم أشعر بالخوف أمام الكاميرا".

وتابع "أنا أحب فرنسا للغاية، أمضيت بها أربع سنوات وأخذت كرة القدم الفرنسية إلى مستوى عالمي. هذه ليست غطرسة لكنني واثق فيما فعلت".

وواصل "خسارة فرنسا كأس العالم؟ لست قلقا بشأن كيليان مبابي، سيفوز بالتأكيد باللقب كرة أخرى لكن النسخة السابقة كنت متأكدا من أن الأرجنتين ستفوز".

وأتم "ميسي يعتبر أفضل لاعب في التاريخ وسيذكره الآخرون بفوزه بكأس العالم".

إبراهيموفيتش (41 عامًا) لعب في باريس سان جيرمان في الفترة بين 2012 و2016، وكان الهدّاف التاريخي للنادي لحظة رحيله.

القائد السابق لمنتخب السويد سجل 158 هدفًا في 180 مباراة مع باريس سان جيرمان.

وفاز إبراهيموفيتش مع باريس سان جيرمان بـ 12 لقبًا محليًا مختلفًا، أبرزها الدوري الفرنسي 4 مرات.

ويبتعد إبراهيموفيتش عن الملاعب منذ نهاية الموسم الماضي لإجرائه عملية جراحية في ركبته.

وقاد إبراهيموفيتش ميلان للتتويج بالدوري الإيطالي الموسم الماضي بعد غياب 11 عامًا.

إبراهيموفيتش باريس سان جيرمان ميلان
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