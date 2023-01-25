النصر يأمل في لحاق الثنائي المصاب بالكلاسيكو السعودي أمام اتحاد جدة

ينتظر الفرنسي رودي جارسيا مدرب النصر السعودي الضوء الأخضر من طاقمه الفني والطبي لإشراك المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس والظهير الإيفواري جيسلان كونان أمام الاتحاد في الكلاسيكو السعودي يوم الخميس.

المباراة ستشهد الصدام الأول للثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد لاعبا الاتحاد ضد كريستيانو رونالدو نجم النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الثنائي خضع لاختبارات لياقية من أجل الوقوف على جاهزيتهما قبل مواجهة الكلاسيكو أمام الاتحاد.

وأدى الثنائي العائد من الإصابة، جزءا من التدريبات الجماعية قبل المغادرة لاستكمال برنامج التأهيل.

وأوضح التقرير أن رودي سيتسلم من جهازه الفني المعاون، قبل تدريب يوم الأربعاء الأرقام التي حققها الثنائي في الاختبارات قبل أن يصدر قراره بشأنهما.

ويغيب كونان عن التدريبات الجماعية منذ أسبوعين، بينما غاب ألفارو قبل 6 أيام.

يذكر أن إدارة النصر أعادت تسجيل الإيفواري في القائمة بعد فسخ عقده قبل أسبوعين بسبب تعرضه إلى كدمة قوية في أربطة الركبة، وضم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بدلا منه، لكن تم قيده مجددا عقب التخلص من الكاميروني فينسنت أبو بكر بالتراضي.

وشهدت تدريبات الثلاثاء مشاركة الأرجنتيني أوجستين روسي، حارس الفريق الجديد، بعد تخطيه الفحوصات الطبية، على أن يسجل بدلا من الكولومبي دافيد أوسبينا، الذي أجرى عملية جراحية في المرفق، الأسبوع الماضي، وسيغيب عن الملاعب فترةً تصل إلى 3 أشهر.

إلى ذلك، نفدت كل التذاكر المخصصة لمباراة اتحاد جدة والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم الخميس المقبل.

وأفادت بوابة سعوديأن تذاكر المباراة بيعت بالكامل والتي تبلغ 60 ألف تذكرة.

ويحتضن ملعب الملك فهد الدولي اللقاء يوم الخميس في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة (التاسعة بتوقيت مكة المكرمة).

وتقام بطولة كأس السوبر السعودي للمرة الأولى بين 4 فرق وهم النصر واتحاد جدة والهلال والفيحاء.

وأسفرت قرعة نصف نهائي البطولة عن صدام الاتحاد مع النصر ومواجهة بين الهلال والفيحاء.

الفائزان سيلعبان المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

وحقق النصر الفوز على الاتفاق بهدف دون رد في الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين في الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسجل تاليسكا هدف فوز النصر في الدقيقة 31 بضربة رأسية.

وحمل رونالدو شارة قيادة فريق النصر في أولى مبارياته مع العالمي.

وانضم رونالدو لصفوف النصر عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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