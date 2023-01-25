يد - مدرب السويد: المصريون لديهم قوة لا تصدق.. الصراعات البدنية ستحسم اللقاء

أوضح مايكل أبلجرين مساعد مدرب السويد أن فريقه سيحاول تكرار أداء منتخب الدنمارك في مباراة مصر من أجل عبور عقبة الفراعنة في ربع نهائي بطولة العالم.

وخسر منتخب مصر آخر مبارياته في الدور الرئيسي من البطولة أمام الدنمارك حامل اللقب بنتيجة 30-25 ليصطدم بمنتخب السويد صاحب الأرض.

وقال أبلجرين في تصريحات لموقع handbollskanalen: "يتعلق الأمر حقا بإخراج اللاعبين المصريين من المباراة وأعتقد أن هذا أفضل ما فعله الدنماركيون".

وأضاف "في بداية اللقاء كانت كل تصويباتهم تدخل المرمى المصري مما أدى إلى تسيد المباراة تماما".

وتابع "ما فعله منتخب الدنمارك بشكل جيد ويمكننا استغلاله ضد مصر؟ نيكلاس ليندن كان في قمة تألقه".

وواصل مدرب السويد "اللاعبون المصريون لديهم قوة لا تصدق، لذلك عليك أن تقاتل أمامهم مثل الجحيم".

وأتم "أمام منتخب مصر ليس هناك الكثير من الأمور التكتيكية بل تحسم المباراة بالصراعات البدنية، فلديهم قوة بدنية لا تصدق".

منتخب مصر كان قد ضمن تأهله لربع النهائي قبل مباراة الدنمارك لكنه كان يبحث عن الصدارة من أجل الابتعاد عن مواجهة المنتخب السويدي.

وأدت الخسارة أمام حامل اللقب إلى مواجهة مرتقبة ضد السويد يوم الأربعاء.

في حالة عبور السويد سيلعب منتخب مصر نصف النهائي ضد الفائز من لقاء فرنسا وألمانيا.

في الجهة المقابلة، سيلعب الفائز من مواجهة الدنمارك والمجر ضد الفائز من مباراة إسبانيا والنرويج.

نصف النهائي سيقام يوم الجمعة، على أن تختتم البطولة يوم الأحد المقبل في السويد.

أما في حالة الخسارة من السويد، سيلعب الفراعنة المباريات الترتيبية من المركز الخامس إلى الثامن.

المواجهة الأولى ستلعب يوم الجمعة.

في حالة الفوز بها سيلعب الفريق المصري مباراة تحديد المركز الخامس والسادس في اليوم الختامي للبطولة، الأحد المقبل.

وفي حالة خسارتها سيلعب زملاء علي زين مباراة تحديد المركز السابع والثامن في اليوم نفسه.

منتخب مصر كان قد خرج من ربع نهائي النسخة الماضية بعد الخسارة برميات الترجيح ضد الدنمارك.