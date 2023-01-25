تليجراف: بعد اتفاقه مع إيفرتون.. دانجوما يجتاز الكشف الطبي في توتنام

اجتاز أرناوت دانجوما لاعب فياريال الفصح الطبي للانضمام توتنام خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وفقا للتقارير فإن اللاعب كان قد اتفق مع إيفرتون على الانضمام للفريق في الأسبوع الماضي واجتاز الفحص الطبي لم يوقع العقود بشكل رسمي ولكن دخول توتنام في المفاوضات غير من رأيه.

صاحب الـ 25 عاما سينضم للفريق الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم لتعويض غياب لوكاس مورا المصاب والذي ينتهي تعاقده في شهر يونيو المقبل.

فشل انضمام دانجوما يعقد من موقف إيفرتون أكثر الفريق الذي يصارع على البقاء في الدوري الممتاز وأقال فرانك لامبارد لسوء النتائج، كما أن الفريق قد يفقد أنتوني جوردون أحد أهم لاعبيه.

اللاعب الهولندي انضم لفياريال في بداية الموسم الماضي قادما من بورنموث.

وشارك دانجوما مع فياريال في 51 مباراة وخلالهم سجل 22 هدفا وصنع 4 آخرين.