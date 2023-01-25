قرعة دوري الأمم الأوروبية - مواجهة مكررة من اليورو.. وصاحب الأرض أمام كرواتيا

أقيمت اليوم قرعة الدور نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية لنسخة 22-23.

وصعدت منتخبات إسبانيا وكرواتيا وإيطاليا وهولندا إلى الدور نصف النهائي بعد تصدر المجموعات.

وأسفرت القرعة عن مواجهتين:

هولندا ضد كرواتيا - 14 يونيو - استاد "دو كويب" في روتردام

إسبانيا ضد إيطاليا - 15 يونيو - استاد دي جرولش فيست

ويقام الدور نصف النهائي ثم النهائي في هولندا على ملعبي فينورد "دو كويب" في روتردام ودي جرولش فيست الخاص نادي تفينتي.

منتخب هولندا التقى مع نظيره الكرواتي في مباراتين، حقق كل منتخب الفوز في مباراة.

على الجانب الآخر، لعب المنتخب الإسباني 39 مواجهة سابقة مع إيطاليا كان آخرها في نصف نهائي يورو 2020.

وفاز منتخب إسبانيا في 14 مباراة مقابل 12 انتصار لإيطاليا وانتهت 13 مباراة بالتعادل.

The prize on offer at the #NationsLeague Finals 🏆 pic.twitter.com/Lt3qGpqaVH — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) January 25, 2023

وتقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 18 يونيو المقبل.

يذكر أنه لم يسبق لأي منتخب من الأربعة تحقيق البطولة من قبل، حيث خسر منتخب إسبانيا نهائي 20-21 وهولندا في 18-19.