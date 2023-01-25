مران الأهلي - انتظام عبد المنعم وياسر.. وجلسات استشفائية للشحات وهاني

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 12:14

كتب : FilGoal

مران الأهلي

واصل الأهلي تدريباته بدون راحة، استعدادا للسفر الى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وفاز الأهلي على البنك الأهلي بهدف دون مقابل في ختام مبارياته في الدوري قبل السفر إلى المغرب.

ويبدأ الأهلي مبارياته في كأس العالم للأندية في 1 فبراير المقبل أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

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وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني على عقد محاضرة للاعبين، أكد خلالها على أهمية التركيز في ظل صعوبة المرحلة القادمة.

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وأدت مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية في الجيم، فيما خاض حراس الفريق فقرات متنوعة تحت قيادة ميشيل يانكون.

وشهد مران الفريق انتظام الثنائي محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم في التدريبات الجماعية بعد اجتياز البرنامج التأهيلي والعلاج الطبيعي خلال الأيام الماضية.

وحرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، قبل انطلاق المران على التأكيد للاعبين على أهمية التركيز خلال الفترة القادمة، والتي يستعد خلالها الفريق للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وخضع ثنائي الأهلي حسين الشحات ومحمد هاني لجلسات استشفائية في الجيم، على هامش المران.

وكشف الدكتور احمد ابوعبلة رئيس الجهاز الطبي أن الشحات اشتكى من آلام بسيطة في الركبة عقب مباراة الزمالك، بينما يعاني محمد هاني من إجهاد خفيف في عضلة السمانة.

مران الأهلي كأس العالم للأندية
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