يد - الدرع: الهزيمة من الدنمارك كانت درسا جيدا.. وسنقاتل أمام السويد

وصف يحيى الدرع نجم منتخب مصر لكرة اليد الخسارة من الدنمارك في نهاية الدور الرئيسي لبطولة العالم بالدرس الجيد للفراعنة.

وخسر منتخب مصر آخر مبارياته في الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد أمام الدنمارك حامل اللقب بنتيجة 30-25 ليصطدم بمنتخب السويد صاحب الأرض.

وقال الدرع في تصريحات لموقع handbollskanalen السويدي: "الهزيمة من الدنمارك كانت درسا جيدا، فقد ظهرت نقاط قوتنا وضعفنا".

وأضاف "سنحلل هذه الخسارة، التي جاءت بعد 5 انتصارات متتالية".

وتابع لاعب فيزبريم المجري "علينا بذل كل شيء للوصول إلى نصف النهائي".

وواصل "منتخب السويد يلعب على أرضه، لذلك يجب أن نبذل قصارى جهدنا بنسبة 100%".

وأتم "في الرياضة يمكن أن يحدث أي شيء طالما أنك تؤمن بنفسك وتقاتل".

منتخب مصر كان قد ضمن تأهله لربع النهائي قبل مباراة الدنمارك لكنه كان يبحث عن الصدارة من أجل الابتعاد عن مواجهة المنتخب السويدي.

وأدت الخسارة أمام حامل اللقب إلى مواجهة مرتقبة ضد السويد يوم الأربعاء.

في حالة عبور السويد سيلعب منتخب مصر نصف النهائي ضد الفائز من لقاء فرنسا وألمانيا.

في الجهة المقابلة، سيلعب الفائز من مواجهة الدنمارك والمجر ضد الفائز من مباراة إسبانيا والنرويج.

نصف النهائي سيقام يوم الجمعة، على أن تختتم البطولة يوم الأحد المقبل في السويد.

أما في حالة الخسارة من السويد، سيلعب الفراعنة المباريات الترتيبية من المركز الخامس إلى الثامن.

المواجهة الأولى ستلعب يوم الجمعة.

في حالة الفوز بها سيلعب الفريق المصري مباراة تحديد المركز الخامس والسادس في اليوم الختامي للبطولة، الأحد المقبل.

وفي حالة خسارتها سيلعب زملاء علي زين مباراة تحديد المركز السابع والثامن في اليوم نفسه.

منتخب مصر كان قد خرج من ربع نهائي النسخة الماضية بعد الخسارة برميات الترجيح ضد الدنمارك.