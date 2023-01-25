مواعيد مباريات الأربعاء 25 يناير 2023 - مصر في ربع نهائي بطولة العالم لليد

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 10:23

كتب : FilGoal

أحمد هشام دودو - مصر × البحرين - كرة يد

يلتقي اليوم منتخب مصر مع السويد في مواجهة نارية وحاسمة في ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 25 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

كأس العالم لكرة اليد

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السويد × مصر - 9:30 مساء.. أون تايم سبورتس.

فرنسا × ألمانيا - 9:30 مساء.. قنوات الكأس الرياضية.

النرويج × إسبانيا - 7:00 مساء.. قنوات الكأس الرياضية.

الدنمارك × المجر - 7:00 مساء.. قنوات الكأس الرياضية.

الدوري الألماني

أوجسبورج × بوروسيا موشنجلادبخ - 9:30 مساء.. بي إن سبورتس 7.

باير ليفركوزن × بوخوم - 9:30 مساء.

فرايبورج × إينتراخت فرانكفورت - 9:30 مساء.. بي إن سبورتس.

فيردر بريمين × يونيون برلين - 9:30 مساء.. بي إن سبورتس 3.

ماينز × بوروسيا دورتموند - 7:30 مساء.. بي إن سبورتس 3.

كأس الرابطة الإنجليزية

نوتنجهام فورست × مانشستر يونايتد - 10:00 مساء.. بي إن سبورتس 1 بريميوم.

كأس ملك إسبانيا

أوساسونا × إشبيلية - 9:00 مساء.. SSC سبورت إكسترا 1.

برشلونة × ريال سوسيداد - 10:00 مساء.. SSC سبورت 1.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

مصر بطولة العالم لليد السويد مانشستر يونايتد برشلونة كأس ملك إسبانيا كأس الرابطة الإنجليزية مواعيد مباريات الأربعاء 25 يناير
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