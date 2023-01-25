بيولي: هناك أشياء كثيرة لا تعمل في الوقت الحالي.. وهذه المشكلة الرئيسية لـ ميلان

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 01:02

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

يرى ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان أن "هناك أشياء كثيرة لا تعمل في الوقت الحالي" بعد الخسارة من لاتسيو في الدوري الإيطالي.

وسقط ميلان في ملعب الأولمبيكو بنتيجة 4-0 في الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

وقال بيولي لـ DAZN: "يجب أن نعود بسرعة إلى ميلانيلو (مقر تدريبات الفريق) ونعمل بشكل أفضل، لأنه من الواضح أننا لا نقدم أداءً يتناسب مع قدراتنا".

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وأضاف "هناك أشياء كثيرة لا تعمل في الوقت الحالي، هناك مشاكل عقلية وتكتيكية لأننا استقبلنا أهداف ببعض المواقف التي بالتأكيد يجب أن نقرأها بشكل مختلف".

وأردف "أنا هنا أتحدث إليكم لأنني مضطر لذلك، لأنه بخلاف ذلك يجب علينا فقط أن نبقى هادئين ونعمل بجد".

وعن عدم الفوز في آخر 5 مباريات أجاب قائلا: "هذه لحظة حساسة، بالتأكيد كما حدث في الأسبوعين الماضيين، لم نقدم أداءً جيدا أو نتائج جيدة، لذلك نحن جميعا بحاجة إلى القيام بعمل أفضل".

وعن ضعف الأداء الهجومي أجاب: "الأمور لا تعمل بالنسبة لنا في الوقت الحالي. على الرغم من عدم خلق فرص كبيرة للتسجيل، إلا أننا خلقنا بعض المواقف التي كان من الممكن أن نكون خطرين فيها".

وتابع "أعتقد أن المشكلة الرئيسية هي عندما لا نستحوذ على الكرة، حيث لا توجد تغطية، بالتأكيد نحن بحاجة للتواصل بشكل أفضل على أرض الملعب. أنا أعرف طريقة واحدة فقط لحل الموقف، وهي العمل مع اللاعبين وتطوير المواقف التي نكافح فيها".

وأوضح "إذا نظرت إلى أول هدفين سكنت شباكنا الليلة، كنا في المراكز الصحيحة، ولم نقرأ التحركات. يحتاج الفريق إلى أن يكون أكثر إحكاما وتعاونا، كما لو واصلنا ارتكاب هذه الأخطاء، فإنه يبدأ في التأثير على عقلية الفريق".

وأردف "يعلم اللاعبون أن النتائج الإيجابية تمنحك الحماس وأن النتائج السلبية تولد مواقف يصعب التعامل معها".

وأتم عن إمكانية ضم نيكولو زانيولو قادما من روما قائلا: "لا أعرف، أفضل التحدث عن المباراة وأشياء أخرى يمكننا رؤيتها خلال الأيام القليلة المقبلة".

وتوقف رصيد ميلان عند 38 نقطة بدون فوز في آخر 3 مباريات، ظل بها في المركز الثاني بفارق 12 نقطة عن نابولي المتصدر.

بينما ارتقى لاتسيو 5 مراكز بالوصول للمركز الثالث برصيد 37 نقطة بفارق الأهداف عن إنتر وروما.

ولأول مرة يحقق ماوريتسيو ساري المدير الفني للاتسيو على ميلان بعد 6 مباريات حقق خلالها تعادلين و4 هزائم متتالية.

وخسر بيولي أمام فريقه السابق بنتيجة 4-0 كثاني أكبر خسارة له مع الروسونيري منذ الخسارة من أتالانتا الموسم في موسم 2019-2020 بنتيجة 5-0.

ولم يحقق ميلان الفوز في آخر 5 مباريات له بجميع المسابقات (2 تعادل و3 هزائم) وهي أسوأ سلسلة منذ ديسمبر 2018.

ستيفانو بيولي ميلان الدوري الإيطالي
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