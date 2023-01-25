مرموش يسجل بطريقة رائعة في فوز فولفسبورج على هوفنهايم بخماسية

سجل عمر مرموش لاعب منتخب مصر هدفا رائعا لفريقه فولفسبورج في شباك هوفنهايم في الدوري الألماني.

عمر مرموش النادي : فولفسبورج فولفسبورج

وفاز فولفسبورج على هوفنهايم بخماسية دون رد في الجولة 17 من الدوري الألماني.

وشارك عمر مرموش مع فريقه في الدقيقة 78 عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم فولفسبورج برباعية دون رد.

ونجح مرموش في تسجيل الهدف الخامس والأخير في الدقيقة 86 بعدما انطلق بالكرة من ناحية اليسار وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم وضع الكرة بطريقة رائعة في الشباك.

ويعد هذا الهدف هو الرابع لـ عمر مرموش مع فولفسبورج هذا الموسم خلال 18 مباراة في الدوري الألماني.

ورفع فولفسبورج رصيده إلى النقطة 29 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني.

وتجمد رصيد هوفنهايم عند النقطة 14 في المركز الـ17 وقبل الأخير.

في الجولة ذاتها تعادل بايرن ميونيخ مع كولون بهدف لكل فريق.

ووصل بايرن إلى النقطة 36 في الصدارة، ورفع كولون رصيده إلى النقطة 21 في المركز العاشر.