"كل تفكيري مع الأهلي ومونديال الأندية" رسالة من أفشة عما يقال بشأن العروض

نفى محمد مجدي أفشة صانع ألعاب فريق الأهلي ما يثار بشأن عروض مقدمة إلى اللاعب.

وكان حازم فتوح وكيل اللاعبين قد زعم في تصريحات تليفزيونية أمس الإثنين أن أفشة شعر سابقا أنه ليس الخيار الأول للمدرب ولذلك بحق عن عروض ليستعيد الثقة.

وكتب أفشة عبر حسابه الرسمي: "رسالة إلى من يهمه الأمر، ليس لدي أي حسابات على وسائل التواصل إلا إنستجرام".

وشدد "لا يوجد من يمثلني في أي حديث إعلامي وإذا أردت قول أي شيء سيكون ذلك مباشرة".

وتابع صانع ألعاب الأهلي "أي حديث يقال عن أي عروض أو رغبات غير صحيح، المشاهد أصبح ذكيا وما كان يحدث من قبل (إقرأ الحادثة أو إقرأ المانشيت) من أجل زيادة المشاهدات أصبح (دمه تقيل)".

واختتم أفشة حديثه "كل تفكيري مع النادي الأهلي وكأس العالم للأندية إن شاء الله، دعواتكم".

وخاض أفشة 20 مباراة هذا الموسم مع الأهلي في مختلف المسابقات وساهم في أربعة أهداف.

وينفرد الأهلي بصدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة وبفارق ست نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.

ويستعد الأهلي للسفر إلى المغرب من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.

ويشارك الأهلي للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي في مونديال الأندية.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية في آخر نسختين من بطولة كأس العالم للأندية.

ويستهل الأهلي مشواره بمواجهة الأهلي ضد أوكلاند سيتي النيوزلاندي يوم 1 من شهر فبراير المقبل.