تعرف على السيرة التدريبية لثنائي جهاز الزمالك الجديد

تواجد الثنائي محمد صبري وحسين ياسر المحمدي في الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك عن التشكيل الجديد للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة أسامة نبيه وذلك حتى نهاية الموسم الحالي.

وأقال الزمالك مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا مع جهازه المعاون الأجنبي مع سوء النتائج في الفترة الأخيرة.

ولم يحقق الزمالك أي انتصار خلال 6 مباريات لعبها في 2023، حيث خسر الأبيض ثلاث مباريات كان آخرها اليوم الثلاثاء أمام غزل المحلة مع ثلاثة تعادلات شهدت توديع الفريق لكأس مصر أمام بيراميدز.

مسيرة محمد صبري التدريبية

صبري كان لاعبا في وسط الملعب وبدأ مسيرته مع الزمالك وأنهاها حتى 2003 مسجلا 36 هدفا للأبيض ومحققا 11 لقبا.

كما ارتدى قميص منتخب مصر خلال 9 مباريات دولية دون أن يسجل.

وخاض صبري تجربة المدير الفني مع نادي نبروه في 2013 ورشح خلال تلك الفترة مصطفى فتحي لاعب بلقاس آنذاك للانتقال لصفوف الزمالك.

وقاد صبري نبروه لمدة موسم ثم تم تعيينه مديرا فنيا لنادي شربين في عام 2014 ليقود الفريق في القسم الثاني.

وانتقل محمد صبري للعمل كمدير فني لفريق 18 عاما بقطاع الناشئين بنادي الزمالك.

وعمل صبري ضمن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة محمد حلمي في عام 2017 وتوج بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح.

وفي منتصف ديسمبر 2021 تم تعيين صبري مديرا فنيا لنادي بلبيس ثم رحل من صفوف الفريق في مارس 2022.

مسيرة حسين ياسر

سبق لحسين ياسر أن لعب بقميص الزمالك لمدة موسمين في 2010 و2011.

وشارك المحمدي مع الزمالك في 40 مباراة وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع 8.

صاحب الـ 40 عاما اتجه للتدريب وبدأ مسيرته مع قطاع الناشئين بنادي الزمالك.

مدرب فريق شباب الزمالك مواليد 2003 تم تعيينه مدربا في جهاز جوسفالدو فيريرا قبل أن ينضم لجهاز أسامة نبيه.