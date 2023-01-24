مروان عطية: مشاركتي أساسيا مع الأهلي ثقة كبيرة من كولر

شدد مروان عطية لاعب وسط الأهلي على أن فريقه لعب بكل تركيز في المباريات السابقة من أجل تحقيق الفوز فيها جميعا قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وشارك مروان عطية في فوز الأهلي على البنك الأهلي بهدف دون رد في الجولة 15 من الدوري المصري.

وقال مروان عبر قناة أون تايم سبورتس: "لعبنا 3 مباريات مهمة قبل كأس العالم للأندية بداية من سموحة في الكأس ثم الزمالك والبنك الأهلي وكنا نركز في كل مباراة بشكل منفرد من أجل تحقيق الفوز".

وأضاف "نسافر بعد أيام إلى كأس العالم للأندية ونستعد بشكل جيد للبطولة".

وواصل "مشاركتي بشكل أساسي أمام البنك الأهلي ثقة كبيرة من كولر وأقدم مستوى جيد بمساعدة زملائي".

وأتم تصريحاته "منذ الدقيقة الأولى لي مع الأهلي ولا أشعر بالغربة وكل اللاعبين زملائي من المنتخب".

ويطير الأهلي خلال أيام إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية 2022، ويفتتح مبارياته بمواجهة أوكلاند سيتي بطل نيوزيلاندا يوم 1 فبراير المقبل.