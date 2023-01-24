الإسماعيلي يعلن جاهزية محمد الشامي

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 23:34

كتب : FilGoal

محمد الشامي - الإسماعيلي - سيراميكا كليوباترا

بات محمد الشامي لاعب فريق الإسماعيلي جاهزا للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية قبل مواجهة الداخلية.

محمد الشامي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

ويلعب الإسماعيلي أمام الداخلية يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري.

وكشف مجدي باز رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة بالنادي الإسماعيلي عن جاهزية محمد الشامي للمشاركة في المباريات.

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وأشار مجدي باز إلى أن اللاعب كان قد تعرض لكدمة في الركبة وجزع في أربطة الركبة.

وأدى محمد الشامي تدريبا استشفائيا ومن المقرر أن ينتظم غدا الأربعاء في التدريبات الجماعية.

ويتذيل الإسماعيلي ترتيب جدول الدوري برصيد 9 نقاط عقب مرور 15 جولة من الدوري.

ويبتعد الإسماعيلي بأربع نقاط عن إنبي أقرب الفرق البعيدة عن المراكز المؤدية إلى الهبوط.

ولم يحقق الإسماعيلي سوى الانتصار في مباراة واحدة هذا الموسم في مسابقة الدوري.

وتعادل الإسماعيلي في آخر مباراتين خاضهم الفريق في مسابقة الدوري.

الدوري المصري الإسماعيلي محمد الشامي
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