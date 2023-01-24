32 مدربا بعد مرور 15 جولة.. سلسلة طويلة من تعاقب المدربين في الدوري لموسم 2022-23

في موسم 2021-2022 الماضي تعاقب على أندية الدوري المصرية 44 مدربا في منصب المدير الفني باستثناء فريقين فقط هما فيوتشر والبنك الأهلي من أكملا المشوار بنفس الاسم من البداية وحتى النهاية.

واليوم وبعد نهاية الجولة 15 من الدوري المصري، تعاقب 32 مدربا في الدوري المصري على منصب المدير الفني، بواقع 14 عملية تغيير تمت في 10 فرق والعدد مرشح للزيادة.

كل ذلك وهناك 8 فرق لم تحدث أي تغيير في منصب المدير الفني حتى الآن.

الأهلي – سموحة – الاتحاد – سيراميكا كليوباترا – المقاولون العرب – فيوتشر – الداخلية – حرس الحدود.

أي إننا على بُعد 12 تغييرا فنيا لمعادلة رقم الموسم الماضي، وربما كسره بما إننا لم نتخط منتصف الموسم.

طارق العشري أعلن رحيله عن سموحة بسبب المشاكل مع مجلس إدارة النادي، في انتظار القرار الرسمي من النادي والذي من المتوقع صدوره خلال ساعات.

أيمن الرمادي أصبح قريبا من الرحيل عن أسوان بسبب المشاكل الإدارية التي تضرب النادي، ولوّح بالرحيل بسبب ذلك عقب مباراة الإسماعيلي.

أي إننا سنصل قريبا لـ 34 تغييرا بفارق 10 تغييرات عن الموسم الماضي بأكمله ومنتصف الموسم لم يحن بعد.

الإقالة أو الاستقالة الأولى في الدوري جاءت بعد الجولة الثالثة لـ ربيع ياسين المدير الفني لـ أسوان.

فيما جاءت الأخيرة (الجولة 15) بإقالة جوسفالدو فيريرا من الزمالك بعد ساعات قليلة من استقالة إيهاب جلال من تدريب فاركو.

4 فرق تعاقب عليهم 3 مدربين حتى الآن:

الإسماعيلي: الإسباني خوان جاريدو (أقيل بعد الجولة الخامسة) – أيمن الجمل (مدرب مؤقت) – أحمد حسام "ميدو".

المصري: إيهاب جلال (أقيل بعد الجولة الرابعة) – طارق سليمان (مؤقت) – حسام حسن.

إنبي: أحمد كشري (أقيل بعد الجولة الثامنة) – هاني عبد الله (مؤقت) – طلعت يوسف.

البنك الأهلي: خالد جلال (أقيل بعد الجولة الخامسة) – حلمي طولان (أقيل بعد الجولة الثالثة عشر) – أمير عبد العزيز.

فاركو سيصبح الفريق الخامس في المسابقة الذي يتعاقب عليه 3 مدربين بعد إقالة البرتغالي نونو ألميدا ثم إيهاب جلال، في انتظار اسم المدرب الجديد.

أسوان ربما ينضم للقائمة قريبا.

في المقابل أجرت 5 فرق التغيير في منصب المدير الفني مرة واحدة:

بيراميدز: تاكيس جونياس (أقيل بعد الجولة 11) – جايمي باتشيكو

طلائع الجيش: علاء عبد العال (استقالة بعد الجولة 3) – محمد يوسف

غزل المحلة: نيكوديموس بابافاسيلوس (أقيل بعد الجولة 12) – عبد الباقي جمال

أسوان: ربيع ياسين (إقالة بعد الجولة 3) – أيمن الرمادي

الزمالك: جوسفالدو فيريرا (أقيل بعد الجولة 15) – أسامة نبيه

فكم تغييرا في منصب المدير الفني سنرى في الجولات القادمة؟