كرة يد - سلبية مسحة منتخبي مصر والسويد قبل مواجهة ربع نهائي بطولة العالم

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد في نسختها رقم 28 عن سلبية مسحة منتخبي مصر والسويد.

ويصطدم منتخب مصر بمواجهة السويد في التاسعة والنصف من مساء غدا الأربعاء ضمن منافسات ربع النهائي.

وتأهل الفراعنة بعد تحقيق المركز الثاني في المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي.

وكان أحد لاعبي منتخب مصر قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا ضمن منافسات الدور الرئيسي قبل أن تتحول إلى سلبية.

وتغلب منتخب مصر على منتخبات كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا والبحرين والخسارة أمام الدنمارك.

وكانت أفضل نتائج منتخب مصر في تاريخ مشاركات بطولة العالم هو الوصول إلى المربع الذهبي وتحقيق المركز الرابع في نسخة 2001.

وتفوق منتخب مصر على السويد في آخر مواجهة جمعت بين المنتخبين في يوليو 2021 ضمن منافسات أولمبياد طوكيو.

بينما في آخر نسخة من بطولة العالم والتي أقيمت في مصر حققت السويد الفوز على الفراعنة بنتيجة 24-23 في مباراة مثيرة.

ودائما ما تشهد مواجهات مصر أمام السويد إثارة كبرى وتنتهي في الدقائق الأخيرة.