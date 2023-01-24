حارس المحلة: توقعت جائزة رجل مباراة الزمالك.. ومدربنا سيصبح الأفضل في مصر

توقع أحمد ميهوب حارس غزل المحلة الحصول على جائزة رجل مباراة فريقه ضد الزمالك.

وتغلب غزل المحلة على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري.

وحصد أحمد ميهوب حارس مرمى غزل المحلة جائزة رجل مباراة فريقه ضد الزمالك.

وقال ميهوب عبر "أون تايم سبورتس": "بذلنا مجهودا كبيرا في الفترة الماضية مع الجهاز الفني بقيادة عبد الباقي جمال الذي أتوقع أن يصبح أفضل مدرب في مصر بفضل قدراته التدريبية العالية".

وأضاف "أشكر لاعبي غزل المحلة على الأداء القتالي وكذلك جماهير الفريق التي نعدها بالتواجد في مركز متقدم بجدول الترتيب".

وشدد "أنا ضد من يربط الخبرات بعامل السن. الخبرات تأتي دائما من التدريبات المكثفة والعمل بجدية. توقعت حصولي على جائزة رجل المباراة وأبلغت المقربين مني بحصولي عليها خلال المباريات الثلاث التي أشارك فيها بصفة أساسية".

ورفع غزل المحلة رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع وبفارق نقطتين فقط عن المربع الذهبي.

ويعتبر ميهوب ثامن لاعبي غزل المحلة حصد لجائزة رجل المباراة في مسابقة الدوري.

وحصد أحمد الشيخ جائزة رجل المباراة في ثلاث مرات سابقة كأكثر لاعبي غزل المحلة حصدا للجائزة.