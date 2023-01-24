عبد الفتاح: المشاركة في كأس العالم للأندية مسؤولية كبيرة وأتمنى مواجهة ريال مدريد

عبر خالد عبد الفتاح مدافع الأهلي عن شعوره بالفخر للمشاركة مع فريقه في كأس العالم للأندية.

وحصل خالد عبد الفتاح على جائزة رجل مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي، التي انتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد في الجولة 15 من الدوري.

وقال عبد الفتاح عبر قناة أون تايم سبورتس: "ننفذ تعليمات المدرب ونلعب بتركيز واستطعنا تحقيق الفوز على البنك وتوسيع فارق النقاط".

وأضاف "الفوز يمنحنا دفعة معنوية قبل كأس العالم للاندية بتعزيز موقفنا في صدارة الدوري".

وواصل "لدينا ثقة قبل كأس العالم للأندية والمشاركة في هذا الحدث مسؤولية كبيرة بالنسبة لي وأشعر بالفخر".

وأكمل "أتمنى أن يكون الفريق عند حسن ظن الجمهور ونصل لأبعد مدى في مونديال الأندية".

وأتم تصريحاته بالإجابة على سؤال هل سيواجه الأهلي ريال مدريد في كأس العالم قائلا: "يارب إن شاء الله".

ويطير الأهلي خلال أيام إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية 2022، ويفتتح مبارياته بمواجهة أوكلاند سيتي بطل نيوزيلاندا يوم 1 فبراير المقبل.

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