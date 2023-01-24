الشيخ: المدرب طالبنا باستغلال ضغوط الزمالك للفوز واستطعنا فعل ذلك

شدد أحمد الشيخ هداف الدوري المصري ولاعب غزل المحلة أن فريقه استغل الضغوط الملقاة على الزمالك من أجل تحقيق الفوز.

وانتصر غزل المحلة على الزمالك بنتيجة 2-1 في الجولة 15 من الدوري المصري.

وقال الشيخ عبر أون تايم سبورتس 2: "الزمالك دخل المباراة مضغوط، وعبد الباقي جمال المدير الفني قبل المباراة أخبرنا بضرورة أن نستغل ذلك واستطعنا فعل ذلك بتسجيل هدفين بشكل مبكر".

وأضاف "واجهنا فريقا كبيرا، وتوقعنا الضغط في الشوط الثاني، والمكسب كبير جدا لأنه جاء أمام الزمالك".

وتابع "الوصول للنقطة 25؟ شيء كبير وليس بغريب على الأداء الذي تقدمه، ونريد إنهاء الموسم بشكل جيد من أجل جماهيرنا".

وصنع الشيخ هدف المحلة الثاني أمام الزمالك والذي سجله أحمد النادري.

في السياق ذاته قال أحمد النادري: "المدرب أعطنا الثقة وقال لنا إنه سيتحمل المسؤولية حال وجود أخطاء وطالبنا بأن نلعب بأسلوبنا، وحققنا الفوز".

ولأول مرة يسجل النادري ويصنع في نفس المباراة بالدوري المصري.

ورفع غزل المحلة رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع

حقق فريق الزمالك أسوأ بداية في سنة ميلادية لأول مرة منذ عام 2009 بعد التعثر في المباراة السادسة على التوالي بينهم خمس مباريات في الدوري.

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