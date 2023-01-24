عبد الباقي جمال: المحلة يلعب بنفس الطريقة أمام كل الفرق.. والهوية لم تتغير بعد بابافاسيليو

شدد عبد الباقي جمال المدير الفني لغزل المحلة على أن فريقه يلعب بنفس الطريقة أمام جميع الفرق.

وفاز غزل المحلة على الزمالك بهدفين لهدف في الجولة 15 من الدوري المصري.

وقال عبد الباقي عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "نلعب بنفس الطريقة أمام كل الفرق وغزل المحلة فريق تكون بواسطة بابافاسيليو والهوية الخاصة بنا لم تختلف كثيرا بعد رحيله".

وأضاف "أشكر جمهور المحلة الذي يساند الفريق دائما ويمنح اللاعبين الحافز للظهور بمستوى مميز".

وواصل "الشوط الأول لعبنا بضغط عالي واستحواذ على الكرة وتمسكنا ببناء اللعب من الخط الخلفي".

وأكمل "الزمالك بعدما تلقى هدفين اندفع للهجوم ولاعبي فريقي تراجعوا للحفاظ على النتيجة".

وأتم تصريحاته "كل مباراة لي كمدرب سألعبه من أجل الفوز بالنقاط الثلاثة".

ورفع غزل المحلة رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 25 نقطة في المركز الخامس.

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