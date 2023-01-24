خبر في الجول - تطوان وراء تعديل سفر الأهلي إلى المغرب.. وموعد إعلان القائمة

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 22:48

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - سموحة - كهربا وحمدي فتحي

قرر النادي الأهلي تعديل موعد سفره إلى المغرب من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية بسبب نقل مقر الإقامة.

وعلم FilGoal.com أنه قد تم تعديل موعد سفر الأهلي من 29 يناير الجاري إلى يوم 28 من الشهر نفسه.

ويأتي قرار الأهلي بسبب اتخاذ اللجنة المنظمة للبطولة قرارا بنقل إقامة الأهلي من مدينة طنجة إلى مدينة تطوان.

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واتخذت اللجنة المنظمة قرارها بسبب عدم وجود ملاعب صالحة للتدريب في مدينة طنجة والتي سيبيت فيها الأهلي ليلة مباراته أمام أوكلاند.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية يوم 1 فبراير بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلاندي.

وعلم FilGoal.com أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي قرر الكشف عن القائمة النهائية للفريق بعد السفر إلى المغرب.

وقرر كولر السفر بلاعبين لن يتواجدوا ضمن قائمة الـ 23 لاعبا المقرر أن يعلن عنهم بشكل رسمي يوم 30 يناير قبل مباراة أوكلاند بيومين.

ومن المقرر أن يترأس محمود الخطيب رئيس النادي البعثة الرسمية بينما سيتولى خالد مرتجي أمين الصندوق، ملف المنسق العام للبعثة.

كما يتواجد محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي كمنسق للملف الطبي.

واختتم الأهلي مبارياته في مسابقة الدوري بالفوز على البنك الأهلي بهدف دون مقابل في آخر مباريات الفريق قبل السفر إلى المغرب.

ويستهل الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي يوم 1 فبراير المقبل.

وإذا حقق الأهلي الفوز على أوكلاند سيقابل فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في دور ربع النهائي.

وينتظر الأهلي مواجهة ريال مدريد في دور نصف النهائي في حال حقق الفوز في أول مباراتين.

وكان الأهلي قد حصل على المركز الثالث في النسختين الأخيرتين من البطولة والذين أقيما في الإمارات.

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخ النادي.

الأهلي كأس العالم للأندية المغرب أوكلاند سيتي
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