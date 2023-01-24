بدون هزيمة.. موسيماني يقود أهلي جدة لخطف صدارة دوري الدرجة الأولى

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 22:21

كتب : FilGoal

موسيماني مدرب أهلي جدة

خطف أهلي جدة بقيادة بيتسو موسيماني صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو).

ويسعى أهلى جدة للتأهل والعودة لدوري المحترفين السعودي الذي هبطه منه للمرة الاولى في تاريخه بالموسم المنصرم.

وفاز أهلي جدة على الجبلين بنتيجة 3-0 في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة لدوري الدرجة الأولى.

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وسجل هيثم عسيري (هدفين) وسلمان المؤشر أهداف أهلي جدة في شباك الجبلينعلى ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

وأهدر حمد الجهيم ركلة جزاء لصالح نادي الجبلين، فيما ألغى حكم المباراة هدفا للنادي الأهلي سجله طلال العبسي.

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ورفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة في صدارة ترتيب دوري يلو متفوقا على الفيصلي بفارق المواجهات المباشرة.

موسيماني أدار المباراة رقم 12 مع اهلي جدة وحقق الانتصار السابع بعدما تعادل في 5 مباريات ولم يتعرض للهزيمة.

وستتأهل الأندية أصحاب المركز الـ4 الأولى من دوري الدرجة الثانية إلى دوري المحترفين السعودي خلال الموسم المقبل 2023-2024.

موسيماني أهلي جدة
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