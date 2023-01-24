محمد يوسف يكشف لـ في الجول سبب استبدال الزاهدي بعد مشاركته بـ 5 دقائق

أثار قرار محمد يوسف المدير الفني لفريق طلائع الجيش باستبدال اللاعب علي الزاهدي عقب نزوله بخمس دقائق خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا.

وتعادل طلائع الجيش أمام سيراميكا كليوباترا سلبيا بدون أهداف على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري.

ودفع محمد يوسف المدير الفني لطلائع الجيش باللاعب علي الزاهدي في الدقيقة 67 بدلا من محمود وادي.

وتم استبدال علي الزاهدي مجددا في الدقيقة 72.

وكشف محمد يوسف في تصريحات لـ FilGoal.com: "خروج علي الزاهدي بعد مشاركته بأقل من خمس دقائق كان لأسباب فنية".

وأضاف "حدثت تغييرات فنية لفريق سيراميكا كليوباترا بعد مشاركة الزاهدي مما اضطرني لإجراء تغيير جديد واستبدال اللاعب".

وأوضح يوسف "علي الزاهدي كان حزينا بسبب التغيير ولكن عقدت معه جلسة عقب المباراة لشرح الأمر وأن الاستبدال ليس له علاقة بمستواه ولكن لأمور فنية في المباراة".

واختتم محمد يوسف تصريحاته "لا توجد مشكلة مع اللاعب هو من اللاعبين الجيدين وسيكون له فرصة مع الفريق مستقبلا".

وخاض علي الزاهدي عشر مباريات بقميص طلائع الجيش هذا الموسم بينهم مباراة وحيدة كلاعب أساسي.

وشارك الزاهدي في 102 دقيقة فقط مع طلائع الجيش هذا الموسم.