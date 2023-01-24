انتهت الدوري الإيطالي - لاتسيو (4) (0) ميلان.. خسارة مدوية

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 21:43

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو - ميلان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة لاتسيو وميلان في الجولة الـ 19 من الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز الثاني برصيد 38 نقطة بفارق 12 نقطة عن نابولي المتصدر.

فيما يحتل لاتسيو المركز السادس برصيد 34 نقطة بفارق 4 نقاط عن ميلان الوصيف.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 75: جووووول الراااابع.. فيليبي أندرسون يسجل

ق 67: جووووول الثاااالث.. لويس ألبرتو يسجل من علامة الجزاء

ق 65: ركلة جزاء للاتسيو

ق 61: لياو يهدر بغرابة فرصة هدف تقليص الفارق

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: جوووول زاكاني يسجل الثاني بعد متابعة لكرة مرتدة من القائم الأيسر عقب تسديدة ماروسيتش.

ق 20: تسديدة قوية من تونالي لكن في منتصف المرمى في يد الحارس

ق 4: جوووول مبكر للاتسيو.. تسديدة أرضية من ميلينكوفيتش سافيتش تسكن الشباك.

بداية اللقاء

ميلان لاتسيو الدوري الإيطالي
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