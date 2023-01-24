كولر: كنا نعلم أن مواجهة البنك صعبة.. وسبب عدم مشاركة كهربا وانضمام المهاجم الجديد

اعترف مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بعلمه عن صعوبة مواجهة البنك الأهلي.

وحسم الأهلي المواجهة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري بهدف دون مقابل.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "كنا نعلم أن المباراة أمام البنك الأهلي لن تكون سهلة وإعادة اللاعبين بدنيا وذهنيا عقب الانتصار على الزمالك بـ 48 ساعة فقط".

وأضاف "خلقنا عددا من الفرص اليوم ولكن نجحنا في تسجيل هدف وحيد عن طريق محمد شريف وأنا سعيد للاعب بتسجيله للمباراة الثانية على التوالي".

وشدد "سعيد جدا بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، أعلم دائما أن مواجهة الفرق صاحبة المراكز المتأخرة في الدوري تكون صعبة جدا بحثا عن جمع النقاط".

وبسؤاله عن وعده قبل كأس العالم للأندية أوضح "لا أعلم هل المدربون السابقون للأهلي كانوا يوعدون بتحقيق شيء ما أم لا ولكن بالنسبة لي لا أفعل ذلك، سنركز في مباراة تلو الأخرى مثلما نفعل دائما وبعد ذلك سننتظر النتائج التي نحققها".

أما عن سبب عدم مشاركة كهربا أمام البنك الأهلي كشف كولر "لم يشارك بسبب غيابه لفترة طويلة جدا ثم اللعب في مباراتين متتاليتين في وقت قصير ومن الصعب أن نمنحه ثلاث مباريات متتالية في الوقت الحالي، كنت أريد حمايته من التعرض لأي إصابة".

وبسؤاله هل يدخل كأس العالم للأندية بدون مهاجم أجنبي أجاب "لا يزال لدينا وقت قبل نهاية الشهر لإتمام الصفقة".

وتابع "لماذا لم يأت المهاجم الجديد رغم التصريح عقب مواجهة سموحة بتحديد اللاعب؟ حددت رأيي في المهاجمين المرشحين وهذا دوري ما هو بعد ذلك ليس من اختصاصي".

أما عن سر استبدال كوكا أوضح "الاستبدال بسبب انزعاجات في العضلة الخلفية وليس نتيجة أداء فني، إن لم يتعرض لإصابة كان سيستكمل المباراة بصورة طبيعية".

وكشف كولر "لدينا وقت قبل بطولة كأس العالم للأندية ولم اتخذ قراري النهائي بشأن القائمة وسيتحدد ذلك بناء على تدريبات الفترة المقبلة والإصابات".

وواصل كولر "كهربا كان متواجدا في تدريباتي منذ قدومي وعلمت أنه جناح أيسر، وجاءت لي فكرة مشاركته كمهاجم وأبلغوني أنه سبق ولعب في ذلك المركز من قبل ومنحته الثقة وكان على قدر الثقة بالتسجيل وصناعة الأهداف في مباراتين".

واختتم كولر تصريحاته "بالتأكيد كهربا سيشارك في مباريات مقبلة ولكن ليس في كل اللقاءات، لا يوجد لاعب تحت قيادتي يشارك في كل المباريات بسبب التدوير".

ويستعد الأهلي من أجل السفر إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.

ويستهل الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزلاندي يوم 1 فبراير.

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.