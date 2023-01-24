التاسع من الموج الأزرق.. دوكو دودو رجل مباراة سموحة وبيراميدز

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 21:35

كتب : FilGoal

دوكو دودو مهاجم سموحة

حصد البنيني دوكو دودو جائزة رجل مباراة سموحة أمام بيراميدز.

ونال دوكو الجائزة رغم خسارة فريقه بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة 15 من الدوري.

وسجل رمضان صبحي ومصطفى فتحي هدفي بيراميدز، فيما أحرز حسين فيصل هدف سموحة الوحيد.

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وتعد تلك المرة التاسعة التي يحصل لاعب من سموحة على الجائزة وحصل دوكو على الجائزة للمرة الثانية هذا الموسم.

ماذا قدم دوكو أمام بيراميدز؟

عدد الدقائق: 90

أهداف: 0

صناعة أهداف: 0

تسديدات: 1

دقة تمريرات: 69% 27 من أصل 39

تمريرات طولية ناجحة: 83% 5 من أصل 6

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