التاسع من الموج الأزرق.. دوكو دودو رجل مباراة سموحة وبيراميدز
الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 21:35
كتب : FilGoal
حصد البنيني دوكو دودو جائزة رجل مباراة سموحة أمام بيراميدز.
ونال دوكو الجائزة رغم خسارة فريقه بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة 15 من الدوري.
وسجل رمضان صبحي ومصطفى فتحي هدفي بيراميدز، فيما أحرز حسين فيصل هدف سموحة الوحيد.
وتعد تلك المرة التاسعة التي يحصل لاعب من سموحة على الجائزة وحصل دوكو على الجائزة للمرة الثانية هذا الموسم.
ماذا قدم دوكو أمام بيراميدز؟
عدد الدقائق: 90
أهداف: 0
صناعة أهداف: 0
تسديدات: 1
دقة تمريرات: 69% 27 من أصل 39
تمريرات طولية ناجحة: 83% 5 من أصل 6
نرشح لكم
مروان عطية: مشاركتي أساسيا مع الأهلي ثقة كبيرة من كولر الإسماعيلي يعلن جاهزية محمد الشامي 32 مدربا بعد مرور 15 جولة.. سلسلة طويلة من تعاقب المدربين في الدوري لموسم 2022-23 حارس المحلة: توقعت جائزة رجل مباراة الزمالك.. ومدربنا سيصبح الأفضل في مصر عبد الفتاح: المشاركة في كأس العالم للأندية مسؤولية كبيرة وأتمنى مواجهة ريال مدريد الشيخ: المدرب طالبنا باستغلال ضغوط الزمالك للفوز واستطعنا فعل ذلك عبد الباقي جمال: المحلة يلعب بنفس الطريقة أمام كل الفرق.. والهوية لم تتغير بعد بابافاسيليو خبر في الجول - تطوان وراء تعديل سفر الأهلي إلى المغرب.. وموعد إعلان القائمة
أخر الأخبار
الإسماعيلي يعلن جاهزية محمد الشامي 14 دقيقة | الكرة المصرية