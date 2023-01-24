بيراميدز ينفرد بالمركز الثالث بثنائية في سموحة.. ورقم مميز لـ رمضان صبحي

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 21:14

كتب : FilGoal

بيراميدز وسموحة

انفرد يبراميدز بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوزري المصري.

وفاز بيراميدز على سموحة بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة 15 من الدوري.

وسجل رمضان صبحي ومصطفى فتحي هدفي بيراميدز، فيما أحرز حسين فيصل هدف سموحة الوحيد.

أخبار متعلقة:
خالد عبد الفتاح رجل مباراة الأهلي والبنك الأهلي قبل المشاركة في مونديال للأندية.. الأهلي يهزم البنك الأهلي بهدف محمد شريف تكرار إنجازه السابق.. ماذا قدم فيريرا مع الزمالك في الولاية الثانية التشكيل - أندرسون يقود لاتسيو.. وجيرو أساسي في هجوم ميلان

بيراميدز حقق الفوز الثاني على التوالي والتاسع خلال الموسم الحالي من الدوري.

بينما تعرض سموحة للهزيمة الخامسة خلال الموسم الحالي.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب.

فيما توقف رصيد سموحة عند 16 نقطة في المركز الـ11 من المسابقة.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٧‏ أشخاص‏، و‏‏أشخاص يقفون‏، و‏أشخاص يلعبون رياضة‏‏‏ و‏عشب‏‏

رقم مميز

رمضان صبحي سجل هدفه السادس في الموسم الحالي بجانب أربع تمريرات حاسمة في 15 مباراة لجميع المسابقات.

الهدف هو الرابع لرمضان صبحي مع خمس تمريرات حاسمة في آخر سبع مباريات لعبها في الدوري.

وسجل ابن الـ26 عاما أمام الإسماعيلي والاتحاد السكندري وغزل المحلة والمقاولون العرب قبل مباراة اليوم.

وصنع جناح بيراميدز هدفين أمام غزل المحلة مع تمريرة حاسمة واحدة أمام فاركو والاتحاد السكندري وأسوان.

وصف المباراة

محمود شبانة مدافع سموحة تعرض للإصابة خلال عمليات الإحماء وخرج من تشكيل فريقه وحل ممدوح عبد ربه بدلا منه على أن ينضم إبراهيم سامي لمقاعد البدلاء.

بدأ فريق سموحة المباراة بضغط هجومي وأهدر حسام حسن فرصة تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثانية من المباراة.

وجاء رد يبراميدز عن طريق رمضان صبحي الذي سجل الهدف الأول بعد استلام رائع للكرة من وليد الكرتي داخل منطقة الجزاء وسدد في الشباك عند الدقيقة 16.

ومرر الكرتي تمريرة خطيرة تجاه فخري لاكاي لكن عمر صلاح حارس سموحة أبعد الخطورة عن مرماه.

ونجح حسين فيصل في تسجيل هدف التعادل بعد متابعة رائعة لتسديدة حسام حسن مهاجم سموحة عند الدقيقة 29.

وطالب لاعبو سموحة بالحصول على ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول لكن حكم المباراة طالب باستمرار اللعب.

ونجح مصطفى فتحي في تسجيل الهدف الثاني لنادي بيراميدز بعد تسديدة يسارية قوية في الدقيقة 56.

وأهدر رمضان صبحي فرصة تسجيل الهدف الثالث لنادي بيراميدز وسدد في جسد عمر صلاح.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه أسامة جلال مدافع يبراميدز في الدقيقة 88 من المباراة.

وأنقذ علي جبر فرصة الهدف الثاني لنادي سموحة بعد سقوط الكرة من يد أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

الدوري المصري بيراميدز سموحة
نرشح لكم
اتحاد الكرة يوضح حقيقة ترشيح إيدي ماييه لمنصب رئيس لجنة الحكام محمود فايز يعتذر عبر في الجول عن عدم الانضمام إلى الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك خالد عبد الفتاح رجل مباراة الأهلي والبنك الأهلي قبل المشاركة في مونديال للأندية.. الأهلي يهزم البنك الأهلي بهدف محمد شريف تكرار إنجازه السابق.. ماذا قدم فيريرا مع الزمالك في الولاية الثانية 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول موقف إيهاب جلال من التدريب في الموسم الحالي تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل
أخر الأخبار
بيراميدز ينفرد بالمركز الثالث بثنائية في سموحة.. ورقم مميز لـ رمضان صبحي 15 دقيقة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة يوضح حقيقة ترشيح إيدي ماييه لمنصب رئيس لجنة الحكام 16 دقيقة | الكرة المصرية
محمود فايز يعتذر عبر في الجول عن عدم الانضمام إلى الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك 17 دقيقة | الكرة المصرية
خالد عبد الفتاح رجل مباراة الأهلي والبنك الأهلي 25 دقيقة | الكرة المصرية
قبل المشاركة في مونديال للأندية.. الأهلي يهزم البنك الأهلي بهدف محمد شريف 31 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - أندرسون يقود لاتسيو.. وجيرو أساسي في هجوم ميلان 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
تكرار إنجازه السابق.. ماذا قدم فيريرا مع الزمالك في الولاية الثانية 48 دقيقة | الكرة المصرية
7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك 55 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 4 مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة