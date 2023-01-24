بيراميدز ينفرد بالمركز الثالث بثنائية في سموحة.. ورقم مميز لـ رمضان صبحي

انفرد يبراميدز بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوزري المصري.

وفاز بيراميدز على سموحة بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة 15 من الدوري.

وسجل رمضان صبحي ومصطفى فتحي هدفي بيراميدز، فيما أحرز حسين فيصل هدف سموحة الوحيد.

بيراميدز حقق الفوز الثاني على التوالي والتاسع خلال الموسم الحالي من الدوري.

بينما تعرض سموحة للهزيمة الخامسة خلال الموسم الحالي.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب.

فيما توقف رصيد سموحة عند 16 نقطة في المركز الـ11 من المسابقة.

رقم مميز

رمضان صبحي سجل هدفه السادس في الموسم الحالي بجانب أربع تمريرات حاسمة في 15 مباراة لجميع المسابقات.

الهدف هو الرابع لرمضان صبحي مع خمس تمريرات حاسمة في آخر سبع مباريات لعبها في الدوري.

وسجل ابن الـ26 عاما أمام الإسماعيلي والاتحاد السكندري وغزل المحلة والمقاولون العرب قبل مباراة اليوم.

وصنع جناح بيراميدز هدفين أمام غزل المحلة مع تمريرة حاسمة واحدة أمام فاركو والاتحاد السكندري وأسوان.

وصف المباراة

محمود شبانة مدافع سموحة تعرض للإصابة خلال عمليات الإحماء وخرج من تشكيل فريقه وحل ممدوح عبد ربه بدلا منه على أن ينضم إبراهيم سامي لمقاعد البدلاء.

بدأ فريق سموحة المباراة بضغط هجومي وأهدر حسام حسن فرصة تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثانية من المباراة.

وجاء رد يبراميدز عن طريق رمضان صبحي الذي سجل الهدف الأول بعد استلام رائع للكرة من وليد الكرتي داخل منطقة الجزاء وسدد في الشباك عند الدقيقة 16.

ومرر الكرتي تمريرة خطيرة تجاه فخري لاكاي لكن عمر صلاح حارس سموحة أبعد الخطورة عن مرماه.

ونجح حسين فيصل في تسجيل هدف التعادل بعد متابعة رائعة لتسديدة حسام حسن مهاجم سموحة عند الدقيقة 29.

وطالب لاعبو سموحة بالحصول على ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول لكن حكم المباراة طالب باستمرار اللعب.

ونجح مصطفى فتحي في تسجيل الهدف الثاني لنادي بيراميدز بعد تسديدة يسارية قوية في الدقيقة 56.

وأهدر رمضان صبحي فرصة تسجيل الهدف الثالث لنادي بيراميدز وسدد في جسد عمر صلاح.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه أسامة جلال مدافع يبراميدز في الدقيقة 88 من المباراة.

وأنقذ علي جبر فرصة الهدف الثاني لنادي سموحة بعد سقوط الكرة من يد أحمد الشناوي حارس بيراميدز.