خالد عبد الفتاح رجل مباراة الأهلي والبنك الأهلي

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 21:04

كتب : FilGoal

خالد عبد الفتاح رجل مباراة الأهلي مع البنك الأهلي

فاز خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي بجائزة رجل مباراة فريقه أمام البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

وانتصر الأهلي على البنك بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

ولعب خالد عبد الفتاح في مركز الظهير الأيمن خلال الشوط الأول قبل أن ينتقل للظهير الأيسر في الشوط الثاني.

وانتقل عبد الفتاح لصفوف الأهلي قادما من سموحة على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مع أحقية الشراء.

وشارك ابن الـ24 عاما أساسيا للمرة الثانية على التوالي مع الأهلي بعد مباراة الزمالك الأخيرة.

نستعرض معا ما قدمه خالد عبد الفتاح مع الأهلي أمام البنك

دقائق اللعب: 90

التمريرات الصحيحة: 21 من أصل 35

التمريرات الطولية الصحيحة: 1

العرضيات الصحيحة: 1

الفوز بالثنائيات الأرضية: 3

الفوز بالصراعات الهوائية: 3

التسديدات: 1

صناعة الفرص: 1

المراوغات الصحيحة: 1

تشتيت الكرة: 3

خالد عبد الفتاح الدوري المصري الأهلي
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