قبل المشاركة في مونديال للأندية.. الأهلي يهزم البنك الأهلي بهدف محمد شريف

كرر الأهلي سيناريو الموسم الماضي أمام فريق البنك الأهلي وفاز عليه بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 15 من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

وفاز الأهلي على البنك الأهلي في مباراة الدور الأول بين الفريقين الموسم الماضي بهدف دون رد أيضا سجله محمد شريف.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 37 في صدارة ترتيب الدوري، بفارق 6 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 12 في المركز 16 بمراكز الهبوط بجدول الترتيب.

وصف المباراة

لعب الأهلي اللقاء بتشكيل به العديد من التغييرات بسبب غيابات الكثير من لاعبي الفريق.

وبدأ الأهلي المباراة بالسيطرة على اللعب مع تحفظ دفاعي من جانب البنك الأهلي والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وسدد مروان عطية كرة أمسك بها محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي.

ورد البنك بانطلاقة من محمود قاعود بعد تمريرة من ناصر منسي وضعته أمام مرمى محمد الشناوي لكنه سدد الكرة بجوار القائم مهدرا أخطر فرصة لفريقه.

ومع استمرار الأهلي في الضغط سجل الأحمر الهدف الأول في الدقيقة 32 عن طريق محمد شريف.

وجاء الهدف بعد انطلاقة من أحمد عبد القادر من ناحية اليسار ثم أرسل عرضية قابلها مروان عطية المتقدم داخل منطقة الجزاء بتسديدة تصدى لها أبو جبل وعادت إلى شريف الذي تابعها في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول انطلق أحمد كوكا من ناحية اليسار وتوغل داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية اصطدمت في الدفاع وغيرت مسارها نحو المرمى لكن أبو جبل أبعدها إلى ركنية.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأول بهدف دون رد.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني شارك محمد فخري بدلا من أحمد كوكا، ليتحول خالد عبد الفتاح لمركز الظهير الأيسر وفخري في الظهير الأيمن.

ومرر أحمد عبد القادر الكرة إلى محمد شريف داخل منطقة الجزاء ليسدد بالقدم اليسرى ويمسك بها أبو جبل.

ودفع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بالثنائي محمد مجدي "أفشة" وعمرو السولية بدلا من مروان عطية وحمدي فتحي.

وسدد أفشة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها أبو جبل وأبعدها إلى ركنية.

وشارك بيرسي تاو بدلا من أحمد عبد القادر في رابع تبديلات الأهلي.

وانطلق أفشة نحو المرمى ومر من أبو جبل وأرسل عرضية لكن الدفاع أبعدها قبل أن تصل إلى محمد شريف.