التشكيل - أندرسون يقود لاتسيو.. وجيرو أساسي في هجوم ميلان

يقود أوليفييه جيرو هجوم ميلان وفيليبي أندرسون هجوم لاتسيو في ختام الجولة 19 والدور الأول من الدوري الإيطالي والمقام على استاد الأولمبيكو في العاصمة روما.

ويغيب عن ميلان ثيو هيرنانديز بسبب الإصابة التي تعرض لها أمس الإثنين في المران.

بينما يتواصل غياب تشيرو إيموبيلي الهداف التاريخي للنسور بسبب الإصابة في الفخذ للمباراة الثانية على التوالي.

وجاء تشكيل لاتسيو:

حراسة المرمى: إيفان بروفيديل

الدفاع: آدم ماروسيتش – أليسيو رومانيولي – دافيدي كاسالي – السيد هيساي

الوسط: لويس ألبرتو – دانيلو كاتالدي – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

الهجوم: ماتيا زاكاني – فليبي أندرسون - بيدرو

فيما جاء تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: تشبريان تاتاروشانو

الدفاع: دافيدي كالابريا – بيير كالولو – فيكايو توموري – سيرجينو ديست

الوسط: إسماعيل بن ناصر – ساندرو تونالي

أمامهما: جونيور ميسياس – براهيم دياز – رافائيل لياو

الهجوم: أوليفييه جيرو

ويحتل ميلان المركز الثاني برصيد 38 نقطة بفارق 12 نقطة عن نابولي المتصدر.

فيما يحتل لاتسيو المركز السادس برصيد 34 نقطة بفارق 4 نقاط عن ميلان الوصيف.