تكرار إنجازه السابق.. ماذا قدم فيريرا مع الزمالك في الولاية الثانية

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور إقالة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

ويتولى أسامة نبيه قيادة الفريق فنيا خلفا للمدرب البرتغالي.

وكان فيريرا قد تولى قيادة الزمالك في ولايتين مختلفتين، وكانت الأولى خلال الفترة من فبراير إلى نوفمبر 2015.

بينما قاد فيريرا فريق الزمالك خلال الفترة من مارس 2022 قبل أن تتم إقالته اليوم الثلاثاء.

وكرر فيريرا إنجازه في الولاية الأولى مجددا في الولاية الثانية إذ حصد لقبي الدوري والكأس مع الزمالك في المرتين.

وارتبط فيريرا بتعاقد مع نادي الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري قبل أن تتم إقالته لسوء النتائج.

ويستعرض لكم FilGoal.com ماذا قدم فيريرا

لعب فيريرا 52 مباراة مع الزمالك في الولاية الثانية بمختلف المسابقات.

وحقق فيريرا الفوز في 32 مباراة مقابل تسع هزائم والتعادل كان في 11 مرة.

سجل الزمالك مع فيريرا في الولاية الثانية 85 هدفا واستقبلت شباكه 41.

انضم فيريرا قبل منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الموسم الماضي، ونجح المدرب البرتغالي في حصد اللقب.

كما صعد البرتغالي بالزمالك إلى نهائي نسخة 20 -21 من كأس مصر بالفوز على أسوان في نصف النهائي.

وحقق فيريرا لقب الكأس مع الزمالك عقب الفوز على الأهلي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف واحد في يوليو الماضي.

وجمع فيريرا بلقبي الدوري والكأس في الولاية الثانية مثلما فعل في الولاية الأولى.

وخسر الزمالك تحت قيادة فيريرا لقب كأس السوبر عن موسم 21-22 بعد الخسارة من الأهلي بهدفين دون مقابل في أكتوبر الماضي.

وكان فيريرا في الولاية الأولى قد خسر لقب كأس السوبر أيضا في أكتوبر 2015 أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتتشابه الفترة الأولى لفيريرا بالثانية مع الزمالك بحصد لقبي الدوري والكأس وخسارة السوبر.

وكان فيريرا قد لعب 27 مباراة فقط في الولاية الأولى ونجح في تحقيق الفوز في 20 منهم مقابل ثلاث هزائم والتعادل أربع مرات.

وفي الولاية الثانية خسر فيريرا أول مباراة في مسيرته مع الزمالك خلال منافسات كأس مصر.

وودع الزمالك نسخة كأس مصر عن الموسم الماضي بالخسارة أمام بيراميدز منتصف يناير الجاري بركلات الترجيح من الدور نصف النهائي.

وخاض فيريرا عشر مباريات مع الزمالك في منافسات كأس مصر وخسر مرة واحدة كانت أمام بيراميدز بركلات الترجيح.

وتعثر فيريرا مع الزمالك في آخر ست مواجهات خاضهم الفريق، إذ ودع الزمالك لقب كأس مصر مقابل ثلاث هزائم وتعادلين في الدوري.